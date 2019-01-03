الداخلية التونسية: مقتل «إرهابيين» اثنين متطرفين في عملية أمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 12:12 مساء
عنصر من قوات الأمن التونسية في موقع الاعتداء الانتحاري. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، مقتل «إرهابيين» في عملية مداهمة لا تزال متواصلة لمنزل بمنطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني، وليد حكيمة، في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس»: «تبعًا لمعلومات استخباراتية، داهمت قوات الأمن منزلًا بمنطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد، وفجر عنصران إرهابيان نفسيهما بحزام ناسف».

وأضاف حكيمة أن تبادلًا لإطلاق النار مع العناصر المتطرفة جرى خلال عملية المداهمة، مما تسبّب بإصابة عنصر أمني بجروح خفيفة، مشيرًا إلى أن المواجهات بدأت فجر اليوم الخميس ولا تزال متواصلة.

ولم تقدم وزارة الداخلية تفاصيل إضافية عن العملية ولا عن عدد المسلحين الذين كانوا متواجدين بالمنزل.

وتستهدف مجموعات جهادية مسلحة تنشط خصوصًا في المناطق الجبلية على الحدود مع الجزائر، بشكل متكرر قوات الأمن التونسية.

في 29 أكتوبر الفائت، فجرت الانتحارية منى قبلة عبوة ناسفة كانت تحملها قرب دورية أمنية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأصابت 20 عنصرًا أمنيًا وستة مدنيين بجروح، وقُتلت هي في العملية.

وكشف وزير الداخلية التونسي، هشام الفراتي، آنذاك أن منفذة العملية الانتحارية على علاقة «بتنظيمات إرهابية»، مشيرًا إلى أنها بايعت تنظيم «داعش».

وهناك حال طوارئ سارية في تونس منذ سلسلة الاعتداءات الدامية التي حصلت في العام 2015.

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