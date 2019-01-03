صدامات بين مستوطنين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

شابان إسرائيليان قرب بيوت في موقع عمونة بالقرب من مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية المحتلة. (فرانس برس)

جرح خمسة شرطيين ومدني في مواجهات الخميس بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في موقع مستوطنة قديمة تم إخلاؤها في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن «قوات الأمن بدأت صباح الخميس إجلاء سكان مبنيين بنيا دون تصاريح في مستوطنة عمونة».

وسمحت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في مارس 2017 ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لنقل السكان اليهود في عمونة المستوطنة التي بنيت دون موافقة السلطات وتم إخلاؤها في فبراير 2017.

ورغم اتفاق بين قيادة المستوطنين وسلطات الاحتلال الإسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة بدلاً عن عمونة، يحاول ناشطون العودة للتمركز في الموقع.

وقالت الشرطة في بيانها إن خمسة شرطيين ومدنيًا جرحوا بحجارة رشقوا بها وتم توقيف شخصين، موضحًا أن «عشرات الأشخاص استخدموا العنف ضد قوات الشرطة التي لجأت إلى وسائل تفريق المتظاهرين».

ويفترض أن يقوم الجيش بإزالة المبنيين المسبقي الصنع اللذين أقيما في المكان عندما تنتهي الشرطة من إجلاء المدنيين الذين يتظاهرون لتجنب ذلك، حسب الشرطة.

وكانت مستوطنة عمونة «العشوائية»، أي المبينة دون ترخيص من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أنشئت كموقع أثري في 1995 على مرتفعات مستوطنة عوفرا شمال رام الله. واعتبارًا من 1997 بدأ يسكنها مستوطنون شباب.

وكان نحو أربعين عائلة تعيش في منازل مسبقة الصنع فيها. ورغم أنها «غير قانونية»، لأنها مبنية على أراضٍ يملكها فلسطينيون لديهم وثائق تثبت ملكيتها صادقت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تطورت عمونة بعد ذلك بفضل أموال حكومية.