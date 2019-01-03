ترامب: سننسحب من سورية.. إنها رمل وموت

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض. (فرانس برس)

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على سحب قواته من سورية، التي وصفها بأنها عبارة عن «رمل وموت»، إلا أنه تجنب تحديد موعد لهذا الانسحاب.

وقال ترامب خلال اجتماع مع فريقه الحكومي: «لقد قضي الأمر في سورية منذ زمن طويل. وإضافة إلى ذلك نحن نتكلم عن رمل وموت، هذا ما نتكلم عنه، نحن لا نتكلم عن ثروات كبيرة»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «أنا لا أريد البقاء في سورية إلى الأبد. إنها رمل وموت». إلا أنه تجنب الحديث عن موعد محدد لسحب القوات الأميركية.

وقال في هذا الصدد: «سننسحب (...) سيحدث ذلك خلال بعض الوقت، أنا لم أقل أبدًا إننا سننسحب بين ليلة وضحايا».

وكان ترامب أعلن الإثنين أن انسحاب القوات الأميركية سيتم «ببطء»، خلافًا لما قاله في التاسع عشر من ديسمبر الماضي. وكان يومها قال «حان وقت العودة (...) إن شبابنا وشاباتنا ورجالنا سيعودون جميعًا، وسيعودون جميعًا الآن».

ويتمركز نحو ألفي جندي أميركي في شمال سورية غالبيتهم من القوات الخاصة التي تدرب قوات محلية من الأكراد بشكل خاص على قتال تنظيم «داعش».

وكان العديد من المسؤولين الأميركيين حذروا من مغبة الانسحاب بشكل سريع من سورية، مما سيتيح خاصة لروسيا وإيران التفرد في هذا البلد. واحتجاجًا على قرار الانسحاب هذا قدم وزير الدفاع جيم ماتيس استقالته.