البشير يُشكّل لجنة حكومية للتحقيق في عنف احتجاجات السودان

الرئيس السوداني عمر البشير أثناء خطاب بتاريخ 31 ديسمبر 2018 في الخرطوم (فرانس برس)

أمر الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقُتل 19 شخصًا على الأقل وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 ديسمبر، في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز، لكن منظمة العفو الدولية أفادت بأن 37 شخصًا قتلوا خلال الاحتجاجات.

وذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا» أن الرئيس عمر البشير أصدر الثلاثاء «قرارًا جمهوريًا بتكوين لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة برئاسة وزير العدل» محمد أحمد سالم.

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وتأتي الأحداث الأخيرة بعدما رفعت الحكومة السودانية سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة، قبل أن تتحول الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات مناهضة للحكومة في الخرطوم وغيرها.

وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبانٍ ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات حتى الآن، بينما اعتقل عناصر الأمن عددًا من قادة المعارضة وناشطين في حملة أمنية استهدفت الأشخاص المشتبه بتنظيمهم الاحتجاجات.

ويواجه السودان أزمة في النقد الأجنبي، وسط ارتفاع معدلات التضخم رغم رفع واشنطن منذ أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه، إذ تصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011 الذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير.

وتبلغ نسبة التضخم حاليًا 70% بينما انخفض قيمة الجنيه السوداني، وسط نقص في الخبز والوقود في عدة مدن.