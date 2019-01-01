فرنسا تؤكد عزمها «إنهاء المهمة» ضد «داعش»: لا نتفق مع رأي ترامب بالانسحاب

العلم السوري مرفوع فوق مبنى في مدينة منبج التي تسيطر عليها قوات «سورية الديموقراطية». (فرانس برس)

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الإثنين، ضرورة «إنهاء مهمة» التصدي لتنظيم «داعش» قبل الانسحاب المعلن للحليف الأميركي من سورية، لدى احتفالها في الأردن بالعام الجديد مع القوات الفرنسية المشارِكة في مكافحة التنظيم.

وقالت الوزيرة في كلمة ألقتها أمام الطيارين الفرنسيين في قاعدة «إتش 5» الجوية الأردنية التي تنطلق منها مقاتلات فرنسية لضرب تنظيم «داعش» في سورية المجاورة: «عند وصولكم (العام 2014) كان التفويض واضحًا: تدمير داعش. وهو لم يتغير. لدينا مهمة يجب إنجازها».

وأضافت مخاطبة العسكريين المشاركين في عملية «شامال»، الشق الفرنسي من الحملة الدولية ضد التنظيم في العراق وسورية، «جئت إلى هنا لأقولها مرة أخرى: فرنسا تواصل القتال ضد التيار الجهادي (...) أعول عليكم منذ الغد لمواصلة المهمة»، مذكِّرة بسلسلة الاعتداءات الدموية التي ضربت فرنسا منذ العام 2015 وتبناها تنظيم «داعش».

وفاجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حلفاءه في منتصف ديسمبر، حين أعلن سحب الجنود الأميركيين المنتشرين في سورية وعددهم ألفان، في قرار كان له وقع الصدمة.

وقالت الوزيرة: «إنه قرار مباغت، أحادي الجانب» من قبل البلد الذي يقود التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، مشيدة بالتزام الجنود الفرنسيين «المثالي والشجاع والضروري».

وخفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، في تغريدة على «تويتر» من وطأة تصريحاته حول خططه للانسحاب من سورية فورًا، متحدثًا عن انسحاب «بطيء».

وعلقت بارلي بحذر على هذا الإعلان، فقالت للصحفيين: «بطيء لا يعني بالضرورة عددًا محددًا من الأسابيع ، سنرى»، مشيرة إلى أن «كيفية هذا الانسحاب لا تزال قيد المناقشة».

وكانت بارلي صرحت، في الطائرة التي كانت تقلها إلى الأردن، قائلة: «إننا لا نشاطر بشكل كامل الرئيس ترامب وجهة نظره. نحن نعتبر أن المعركة ضد داعش لم تنتهِ بعد، وأولويتنا هي الاستمرار في إكمالها».

وتابعت: «أنا متفائلة بأن هذا العمل يمكن أن ينجز، ونحن بحاجة إلى استخدام فعال للوقت الذي يفصل بيننا وبين الانسحاب الفعلي، وهو التاريخ الذي لا نعرف عنه شيئًا حتى الآن».

وبعدما سيطر على أراضٍ واسعة في سورية في العام 2014، تعرض تنظيم «داعش» لعديد الانتكاسات في العامين الماضيين نتيجة الهجمات التي نفذها الجيش السوري وحلفاؤه، وكذلك قوات «سورية الديموقراطية»، وهي تحالف كردي عربي مدعوم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بوجود في شرق سورية وبعض الجيوب في الصحراء، ويظل قادرًا على شن هجمات قاتلة في جميع أنحاء العالم.