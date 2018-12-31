الشرطة السودانية تمنع المتظاهرين من الوصول إلى المقر الرئاسي

منعت قوات مكافحة الشغب السودانية الإثنين مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي في الخرطوم، في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عمت أرجاء السودان.

وأفاد شهود أن حشدا من النساء والرجال شاركوا في التظاهرة وهم يهتفون «حرية سلام وعدالة»، و«الثورة هي خيار الشعب»، وتجمعوا في وسط العاصمة قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم عبر القنابل المسيلة للدموع، وفق «فرانس برس».

وكانت السلطات نشرت منذ الصباح في وسط الخرطوم مئات من عناصر الشرطة وقوات الأمن والجنود. وأفاد شهود أن بعض عناصر الشرطة كانوا يستقلون سيارات بيك أب مجهزة برشاشات، كما شاهدوا المتظاهرين وهم ينسحبون الى شوارع فرعية هربا من القنابل المسيلة للدموع.

ومنعت قوات الأمن مجموعات من المتظاهرين في إحياء اخرى من التوجه الى وسط العاصمة للانضمام الى التظاهرة التي كان من المقرر أن تتجه الى قصر الرئيس عمر حسن البشير. وبخلاف العادة كان حي الاعمال في الخرطوم شبه مهجور الاثنين بعدما اغلقت غالبية المحلات في وسط العاصمة تخوفا من أي مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وكان تجمع يضم أطباء ومعلمين واساتذة ومهندسين وغيرهم، دعا الاثنين إلى مسيرة من وسط الخرطوم إلى القصر الرئاسي بعد مسيرة مماثلة نظمها التجمع في 25 ديسمبر في العاصمة.

وقال التجمع في بيان وزعه على وسائل الإعلام «بعد النجاح الذي حققته مسيرتنا الثلاثاء الماضي مرة أخرى ندعو السودانيين الي مسيرة يوم الإثنين 31 ديسمبر (كانون الأول) الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي الحادية عشرة ت غ) وذلك بالسير الي القصر الجمهوري ومطالبة الرئيس عمر البشير بالتنحي».

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني إلى ثلاثة جنيهات. وكان البشير التقى الأحد كبار ضباط الشرطة في الخرطوم وطلب منهم الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بعد أن دعت الأمم المتحدة للتحقيق في الوفيات وأعمال العنف خلال التظاهرات.

وقال البشير «نحن حريصون على الأمن لكن على الشرطة أن تحافظ على الأمن ولكن ذلك بأقل قدر من القوة». وأضاف «نعترف بأن لدينا مشكلة في الاقتصاد، والناس تعمل ليلا نهاراً على حلها، ولن تحل بالتخريب والتدمير والسرقة والنهب، ولن تحل بتدمير الممتلكات العامة والخاصة» في إشارة إلى احراق المتظاهرين مباني ومكاتب حكومية في العديد من المدن.