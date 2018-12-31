الخارجية المصرية تتابع موقف الصيادين المحتجزين في إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 07:45 مساء

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب موقف الصيادين المصريين المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليه، والمسجل في المملكة العربية السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي، وأشارت إلى أنه جارٍ عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم.

وأكد السفير المصري ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة الصيادين، «وأنهم بحالة جيدة، فضلاً عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية، ومواصلة بذل الجهد بغية الإفراج عنهم»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأعلنت الوزارة كذلك متابعة واقعة وفاة مواطنيين بالأردن، نتيجة استنشاقهما عادم الحطب المستخدَم في تدفئة مسكنهما، مما أدى إلى اختناقهما، وذلك وفقًا لإفادة الدفاع المدني الأردني. وأكد مساعد وزير الخارجية أن سفارة جمهورية مصر العربية في عمان تقوم باستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثماني الفقيدين، لدفنهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
3 أسباب تغيب مظاهر فرح الديربي بين «الزعيم» و«العميد»
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة في الـ 65 تنجب بعد حمل طبيعي