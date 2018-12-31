حصاد العرب في 2018.. أزمات متزايدة وحلول موقتة

المنطقة العربية شهدت أحداثاً دراماتيكية على مدار العام 2018

شهدت المنطقة العربية أحداثاً دراماتيكية على مدار العام 2018، بعضها كتبت نهايات أكثر تفائلاً لدولها، وأخرى غرست أقدام دول في وحل الأزمات التي تحتاج سنين للخروج من براثنه، بدءاً بأزمة خليجية التي لا تزال تُلقي بظلالها السلبية على علاقة دولها، مروراً باحتجاجات هزت الأردن، ثم تغيرات جذرية في الجزائر وتونس على وقع مشكلات معيشية تتعلق بالغلاء أدت إلى تغيرات في الإدارة الحاكمة، ثم توترات في السودان التي تفتتح العام الجديد على وقع تحديات تواجه تظاهرات عارمة ضد نظام عمر البشير بسبب الغلاء، وصولاً إلى انفراجات نسبية في اليمن حين جرى التوافق على اتفاق لوقف إطلاق النار في مرفأ الحديدة الهام، بالإضافة إلى لبنان التي نجحت مؤخرًا في الخروج من عنق الزجاجة.

اليمن.. انفراجة نهاية العام

تربع اليمن على رأس الدول التي ختمت العام بانفراجة لا تزال تخضع لاختبار الصمود، عندما انتهت مباحثات استمرت أسبوعاً كاملاً عندما التقى طرفا النزاع في مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة في السويد بداية ديسمبر، أسفرت عن تحقيق انتصار سياسي وانسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وتبادل الأسرى والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية، فضلاً عن إعادة انتشار متبادل للقوات ووقف لإطلاق النار على مستوى المحافظة، والتوصل إلى تفاهم متبادل لتخفيف الوضع في تعز، وهو ما سيفتح ممرات إنسانية ويسهل إزالة الألغام، إضافة إلى تحديد شهر يناير المقبل، كي تكون الأطراف جاهزة للتقدم في الملفات التي لا تزال موضع خلاف.

التطور الأخير جاء في أعقاب موافقة مجلس الأمن في 15 فبراير 2018 على تعيين مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ أحمد. وفي 13 يونيو حدث تطور في الحرب اليمنية مع شن القوات الموالية للحكومة، بدعم من السعودية والإمارات، هجوماً لانتزاع السيطرة على ميناء الحديدة من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

سورية.. انسحاب أميركي وتهديد تركي

سجلت سورية الحدث الأبرز خلال العام 2018 بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الجنود الأميركيين المتمركزين في سورية وعددهم ألفا جندي، في أسرع وقت ممكن.

بداية التفاعلات الدولية جاءت في 20 يناير عندما هاجمت تركيا جزءاً من شمالي سورية، وأخرجت القوات الكردية من عفرين، في عملية أُطلق عليها «غصن الزيتون».

وفي 30 يناير، انعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، بهدف المساهمة بإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية السورية.

وفي أول أكتوبر عقدت قمة رباعية في إسطنبول ضمت قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا؛ بهدف تعزيز هدنة إدلب والتقدم باتجاه عملية انتقال سياسي. وتطرقت القمة أيضاً إلى إعادة إعمار سورية، وبمنتصف الشهر نفسه توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب، وأكد وزير الدفاع الروسي أنه لن يكون هناك أي هجوم على إدلب في ضوء هذا الاتفاق.

وفي أغسطس انتهت معارك درعا لمصلحة النظام السوري وحليفه الروسي، من خلال الاتفاق جرى بين فصائل المعارضة والجيش الروسي، بعد نجاح القوات الروسية والسورية باستعادة مناطق درعا ووصولها إلى مركز الحدود الأردنية - السورية (نصيب).

وبعد استعادة القوات الحكومية السورية المدعومة روسياً الأراضي القريبة من مرتفعات الجولان، أقامت الشرطة العسكرية الروسية 8 نقاط بالقرب من المنطقة العازلة في هضبة الجولان، ثم عادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (الأندوف) إلى الخط العازل بين الجولان السورية والجزء المحتل من قبل إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ انسحابها العام 2014، بعد سيطرة مقاتلين مرتبطين بتنظيم «القاعدة» على المنطقة.

في أعقاب ذلك توعد الرئيس التركي بالتخلص من «الجهاديين والمقاتلين الأكراد» في الشمال السوري، في أعقاب سحب القوات الأميركية، حين خرج إردوغان للترحيب بقرار دونالد ترامب.

العراق.. حكومة جديدة على وقع الأزمات

العراق وهو ثالث بلدان التوتر الأمني شهد على مدار 2018 تفاقماً للأزمات بشكل غير مسبوق، خاصة مع احتجاجات مدينة البصرة، التي اندلعت بسبب سوء الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء، فضلاً عن الفساد المستشري في المحافظة، وكارثة السيول التي أودت بحياة المئات.

لكنها سجلت نجاحاً عندما توجه العراقيون في 12 مايو للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، الأولى بعد هزيمة «داعش»، والرابعة منذ الغزو الأميركي وإطاحة حكم صدام حسين العام 2003، وكانت انتخابات مفصلية شهدت صعود نجم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي طالب بالإصلاح وإقصاء الفاسدين، كما أنه للمرة الأولى تولى المستقل عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة، منهياً 13 عاماً من هيمنة حزب الدعوة الإسلامية على العراق.

الجزائر.. إقالات غير مسبوقة وتغييرات عسكرية

سجل العام 2018 زمناً أطول على المسؤولين السياسيين والعسكريين في الجزائر، بعد موجة إقالات غير مسبوقة، وتغييرات عسكرية فسرتها وسائل إعلام مقربة من النظام الحاكم بأنها تأتي في سياق تنفيذ تعليمات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتعامل بحزم مع أي ملف فساد في البلاد، كما اندلعت وسط موجة التغييرات أزمة مفاجئة داخل البرلمان الجزائري نهاية أكتوبر بإعلان نواب الموالاة بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) سحب الثقة من رئيسه السعيد بوحجة.

في يونيو الماضي، جرى إنهاء مهام الجنرال عبدالغني هامل، مدير إدارة الأمن الوطني (الشرطة)، وفور تسلمه منصب قيادة الشرطة، باشر العقيد مصطفى لهبيري، موجة تغييرات وإقالات في صفوف قيادات الأمن الوطني استمرت لأسابيع. وفي أغسطس، بدأت موجة إقالات أخرى في قيادة الجيش، وفي 14 أكتوبر الماضي، جرى إيداع خمسة جنرالات الحبس الموقت، في شبهات فساد، بعد أسابيع من تنحيتهم، ليجري الإفراج عنهم في ما بعد.

وطاولت التغييرات في سبتمبر الماضي، 18 محافظاً (من أصل 48) ومسؤولين آخرين، ونهاية سبتمبر، اندلعت أزمة داخل البرلمان، بإعلان نواب الموالاة سحب الثقة من رئيسه السعيد بوحجة، ما شل أعمال البرلمان لأسابيع.

الأردن.. غلاء واحتجاجات تطيح رئيس الحكومة

وشهدت المملكة الأردنية تظاهرات بدأت في 2 فبراير، واستمرت لأيام ضد رفع الدعم عن الخبز، وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب التي أقرتها الحكومة في موازنة العام 2018 وصادق عليها مجلس النواب الأردني.

وكان يونيو الشهر الأكثر سخونة عندما عمت الاحتجاجات كل محافظات المملكة بشكل مفاجئ وغير متوقع، عقب زيادة الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية ضمن التعريفة الشهرية. وبعد يومين من إضراب عن العمل، نفذت نقابات مهنية، احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل، وانتهت هذه الاحتجاجات بإطاحة رئيس الوزراء هاني الملقي ليؤدي رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني بعد أسبوع من إقالة الملقي.

فلسطين.. صفقة القرن ومسيرات العودة

كانت أحداث 2018، نقلة لدى القضية الفلسطينية على وقع تطورات عرفت بـ«قضية القرن»، خاصة في 14 مايو، عندما افتتحت الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس، في خطوة تتعارض مع السياسة التقليدية المعتمدة دولياً منذ عقود، وأثارت غضب الفلسطينيين. وقررت واشنطن إلغاء قنصليتها في القدس، التي تتعامل مع الفلسطينيين، وألحقتها بالسفارة، ثم أوقفت مساعداتها للمستشفيات الفلسطينية في المدينة، وتمويلها «الأونروا».

لدى تلك النقطة اندلعت «مسيرات العودة»، في قطاع غزة عندما انطلقت في 30 مارس الماضي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل؛ للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وعودة اللاجئين.

وفي 13 مارس، نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من محاولة اغتيال باستهداف موكب حكومة الوفاق الوطني في غزة، الأمر الذي عطل تنفيذ اتفاقات المصالحة بين «حماس» و«فتح».

إزاء ذلك مرت المصالحة الفلسطينية بعشرات جولات عقدت بين «حماس» و«فتح»، في القاهرة وعديد العواصم العربية، إلا أن الفشل كان مصيرها.

لبنان.. اضطراب سياسي واستقرار أمني

لكن لبنان هو الآخر سجل تناقضاً جديداً، بين الاضطراب السياسي والاستقرار الأمني، في واحد من الأحداث الدرامية، تمثل الحدث الأبرز سياسياً في إجراء الانتخابات النيابية في مايو، على أساس قانون يعتمد النسبية لأول مرة.

وأفرزت الانتخابات مشهداً سياسياً جديداً أسقط الانقسام العمودي بين قوى 8 و14 مارس، الذي ساد منذ 2005. وكرست فوزاً واضحاً لـ«حزب الله» و«حركة أمل» اللذين تمكنا من حصد كل مقاعد الطائفة الشيعية، إضافة الى فوز حلفائهما في عدد من دوائر بيروت والبقاع والشمال والجنوب من طوائف مختلفة.

أما رئيس الحكومة سعد الحريري، فقد حافظ على زعامة الطائفة السنية، رغم خسارته عدداً من المقاعد، وعلى الضفة المسيحية تمكن حزب «القوات اللبنانية» من مضاعفة مقاعده النيابية، أما التيار الوطني الحر فاستطاع عبر تحالفات نسجها مع شخصيات مستقلة من حصد أكبر كتلة برلمانية.

لكن الزخم السياسي الذي شهدته الأشهر الأولى من 2018 تبدد بعد الانتخابات النيابية التي كلف على أثرها الحريري تشكيل الحكومة التي يعتبرها رئيس الجمهورية حكومة العهد الأولى، ويعلق عليها اللبنانيون آمالاً كبيرة. استغرق تشكيل هذه الحكومة سبعة أشهر، تراجع فيها الوضع الاقتصادي والنقدي إلى حدود الإفلاس، وكاد لبنان يخسر مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات، تعهد المجتمع الدولي بتقديمها، دعماً لاقتصاده في مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر، الذي استضافته باريس في أبريل.

تونس.. خلافات باردة وصراع السبسي و«النهضة»

الأمر لم يختلف كثيراً في تونس التي تحولت الخلافات الباردة بين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي والمدير التنفيذي لحزب «نداء تونس»، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى صراع ساخن، تخللته مطالبات السبسي باستقالة الشاهد، محملاً إياه مسؤولية التراجع في نتائج الانتخابات البلدية، التي فازت فيها حركة «النهضة» بنسبة فاقت التوقعات.

وفي 29 مايو، أعلن الشاهد أن الأزمة بدأت في حزبه وأن نجل الرئيس وراء تفكك الحزب وخروجه عن مساره، داعياً إلى إصلاحات، مؤكداً أنه لن يستقيل من منصبه.

لكن مع حلول يوليو، دعا الرئيس السبسي الشاهد إلى الاستقالة، ليسحب بذلك دعمه له، وفي 27 أغسطس أعلن 34 نائباً في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تشكيل كتلة جديدة بالبرلمان تحمل اسم «الائتلاف الوطني»، ليجمد «نداء تونس» في 15 سبتمبر، عضوية الشاهد في الحزب، متهماً إياه بالخروج عن الخط السياسي وتشكيل حزب جديد على خلفية موجة استقالات في «النداء».

وفي 25 سبتمبر، أعلن السبسي نهايةَ التوافق الذي كان يجمع حزبه «نداء تونس» على مدار خمسة أعوام بـ «النهضة» بعد تكوينها ائتلافاً مع الشاهد لرفضها إقالة الأخير، في حين أعلن «حزب الاتحاد الوطني الحر» في 14 أكتوبر، اندماجه مع «النداء».

السودان.. في مفترق طرق

قبل أن يرحل 2018، ترك للرئيس السوداني عمر البشير تحديات غير مسبوقة على وقع احتجاجات لا يزال مصيرها غامضاً، خاصة مع أزمة اقتصادية هي إحدى أصعب الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن؛ بسبب الصراعات الاجتماعية والحرب الأهلية، وغيرها من الأسباب الأخرى، ما أدى إلى عجز بالميزان التجاري نتيجة تراجع الصادرات الاقتصادية، وتراكم الديون، وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض احتياطي النقود الأجنبية، ناهيك عن أزمة الخبز وسيولة المصارف، التي اندلعت في فبراير الماضي وأسفرت عن خروج مظاهرات كان سببها في الأصل تخفيض قيمة الجنيه السوداني إلى 47.5 جنيه للدولار من 29 جنيهاً.

وعكفت حكومة البشير، على مدار العام 2018، على وضع حلول للتغلب على جميع العراقيل التي تربض أمام الاقتصاد السوداني، كالتوقف عن تجنيب المال العام وتقليص دور هيكلية الدولة، وتفعيل السيطرة الحكومية، فضلاً عن التعديل الوزاري الضخم الذي جرى، مايو الماضي، وشمل 6 وزراء، هم النفط والخارجية والداخلية والعدل والزراعة والشباب والرياضة وكذلك تعيين ثمانية ولاة جدد للولايات.

لكن التصعيد بدأ باحتجاجات في العديد من مدن السودان في 19 ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاث مرات، أحصت إزاءه منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، مقتل 37 من المتظاهرين برصاص قوات الأمن السودانية خلال خمسة أيام من الاحتجاجات.