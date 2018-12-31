برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بعدم إيصال مساعدات غذائية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 07:08 مساء
مقاتلون حوثيون في مدينة الحديدة الساحلية. (فرانس برس)

اتهم برنامج الأغذية العالمي الإثنين المتمردين الحوثيين بـ«السلوك الإجرامي» وعدم إيصال مساعدات إغاثة في اليمن المنهك بالحرب، مهددا بوقف التعاون معهم.

وقال البرنامج ومقره روما في بيان إن جزءا كبيرا من المساعدة الغذائية الموجهة لأهالي العاصمة صنعاء لم تصلهم. وبدلا عن ذلك، خلصت تقارير إلى أن جزءا من المواد الغذائية تم عرضها للبيع في أسواق في صنعاء من جانب منظمة خاضعة لسيطرة المتمردين، عهد إليها البرنامج بتوزيع المساعدات في المدينة، بحسب «فرانس برس».

وقال برنامج الغذاء العالمي إن حالات مشابهة أبلغ عنها في مناطق أخرى من اليمن خاضعة لسيطرة المتمردين. وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي في البيان إن «هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين».

وأضاف «فيما يموت الأطفال في اليمن لأن ليس لديهم ما يكفي من الطعام ليأكلونه، فإن هذا مشين. هذا السلوك الإجرامي يجب أن يتوقف فورا». ودعا أيضا المسؤولين الحوثيين «لاتخاذ اجراءات فورية للتصدي للتلاعب بالمساعدات الغذائية». وقال «إذا لم يحدث ذلك، لن يكون أمامنا خيار سوى وقف العمل مع الذين يتآمرون لحرمان أعداد كبيرة من المحتاجين من الغذاء الذي يعتمدون عليه».

ووافق الحوثيون المدعومون من إيران والحكومة المدعومة من السعودية على وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر لكن لا يزال التوتر سائدا وسط اتهامات من الجانبين بخرق الاتفاق. ويرزح اليمن تحت سنوات من الحرب الأهلية دمرته وجعلت 20 مليون شخص بحاجة لمساعدة غذائية، وفقا للأمم المتحدة.

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