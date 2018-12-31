زلزال بقوة 4 ريختر يضرب القاهرة والمناطق المحيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 04:58 مساء

تعرضت العاصمة المصرية القاهرة ومحافظات أخرى، اليوم الإثنين، لهزة أرضية متوسطة بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

وقال رئيس الشبكة القومية للزلازل، الدكتور أحمد بدوي، إن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت الهزة التي حدثت عند الساعة 12.35 ظهر الإثنين بتوقيت القاهرة، بحسب «سكاي نيوز عربي».

وأوضح أن الهزة متوسطة القوة وحدثت على عمق 20 كيلومترا، ولذلك شعر به سكان مناطق عدة من بينها القطامية والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة ومناطق شمال وشرق القاهرة. ولم تسجل أي جهة أمنية أو طبية حتى الآن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية جراء الهزة.

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