المرصد السوري: 20 ألف قتيل سقطوا في سورية خلال 2018

العلم السوري مرفوع فوق مبنى في مدينة منبج، الواقعة تحت سيطرة قوات «سورية الديموقراطية»

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن العام 2018 سجل سقوط نحو عشرين ألف قتيل في سورية، في أدنى حصيلة منذ اندلاع النزاع في هذا البلد قبل نحو ثماني سنوات.

ووثق المرصد السوري مقتل 19 ألفًا و666 شخصًا في العام 2018، بينهم 6349 مدنيًّا منهم 1437 طفلاً. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لـ«فرانس برس»: «إنها أدنى حصيلة سنوية للقتلى منذ بداية الأحداث في سوريا»، في منتصف مارس 2011.

وفي العام 2017 قُـتل أكثر من 33 ألف شخص، فيما سجل العام 2014 أعلى حصيلة سنوية بمقتل أكثر من 76 ألف شخص.

يأتي ذلك بعدما حققت قوات النظام، بدعم روسي، انتصارات واسعة على الأرض، وباتت تسيطر على أكثر من 60% من مساحة البلاد، مقابل خسائر ضخمة للفصائل المعارضة وتنظيم «داعش» على حد سواء.

وفي العام 2014، كان النزاع السوري في أوجه، وكانت الفصائل المعارضة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد أبرزها الغوطة الشرقية قرب العاصمة، والقسم الشرقي من مدينة حلب، فضلًا عن مساحات واسعة في محافظتي درعا وحمص وغيرهما.

وشهد العام نفسه صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.

لكن قوات النظام حققت انتصارات متتالية على الأرض، منذ بدأ التدخل العسكري الروسي إلى جانبها في العام 2015.

وتمكنت في العام 2018 من السيطرة على الغوطة الشرقية، التي كانت تعد أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب العاصمة، قبل أن تستعيد لاحقًا كامل محيط دمشق ثم جنوب البلاد.

ومن أبرز معارك العام 2018، تلك التي لا تزال تخوضها قوات «سورية الديمقراطية»، تحالف فصائل كردية وعربية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد آخر جيب لتنظيم «داعش» في أقصى شرق البلاد.