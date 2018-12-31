الشرطة تنتشر في الخرطوم قبيل تظاهرة تطالب بتنحي البشير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 01:54 مساء
الرئيس السوداني عمر البشير قبيل لقائه ضباط الشرطة في الخرطوم، 30 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

انتشرت شرطة مكافحة الشغب السودانية، اليوم الإثنين، في ساحات رئيسة في الخرطوم حيث يعتزم المتظاهرون السير إلى قصر الرئيس عمر البشير لمطالبته بالتنحي في أعقاب احتجاجات ضد الحكومة أوقعت قتلى.

وطلب البشير، أمس الأحد، من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصًا بينهم اثنان من قوات الأمن، في صدامات في أول أيام التظاهرات التي بدأت في 19 ديسمبر، وفق «فرانس برس».

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني إلى ثلاثة جنيهات.

واليوم الإثنين، دعا تجمع المهنيين الذي يضم أطباء ومعلمين وأساتذة ومهندسين وغيرهم إلى مسيرة من وسط الخرطوم إلى القصر الرئاسي بعد مسيرة مماثلة نظمها التجمع في 25 ديسمبر في العاصمة.

وقال التجمع في بيان وزعه على وسائل الإعلام: «بعد النجاح الذي حققته مسيرتنا الثلاثاء الماضي مرة أخرى ندعو السودانيين إلى مسيرة يوم الإثنين 31 ديسمبر، الواحدة ظهرًا، وذلك بالسير إلى القصر الجمهوري ومطالبة الرئيس عمر البشير بالتنحي».

ودعت مجموعات معارضة وأحد زعماء التمرد في إقليم دارفور، الذي يمزقه الحرب، أنصارهما للمشاركة في المسيرة.

وانتشرت عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب وعناصر الأمن التابعين لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني لمنع تجمع المتظاهرين.

وكان البشير التقى، أمس الأحد، كبار ضباط الشرطة في الخرطوم وطلب منهم الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بعد أن دعت الأمم المتحدة للتحقيق في الوفيات وأعمال العنف خلال التظاهرات.

وقال البشير: «نحن حريصون على الأمن لكن على الشرطة أن تحافظ على الأمن ولكن ذلك بأقل قدر من القوة».

وأضاف: «نعترف بأن لدينا مشكلة في الاقتصاد، والناس تعمل ليلاً نهارًا على حلها، ولن تحل بالتخريب والتدمير والسرقة والنهب، ولن تحل بتدمير الممتلكات العامة والخاصة»، في إشارة إلى إحراق المتظاهرين مباني ومكاتب حكومية في العديد من المدن.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصًا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم، وبلغت نسبة التضخّم 70% بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصًا في إمدادات الخبز والوقود.

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