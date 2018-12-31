قناة تركية تبث لقطات لرجال ينقلون حقائب يعتقد أنها تحوي جثة خاشقجي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي

بثت قناة «الخبر» التركية، في وقت متأخر من مساء الأحد، لقطات لكاميرا مراقبة يظهر فيها رجال ينقلون أكياسًا قالت إنها تحوي جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد قتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر.

ويظهر في اللقطات ثلاثة رجال ينقلون خمس حقائب وكيسين كبيرين قاتمين إلى داخل مقر إقامة القنصل السعودي غير البعيد عن القنصلية، ونقلت «الخبر» عن مصادر تركية أن أشلاء جثة خاشقجي موجودة في هذين الكيسين والحقائب، حسب «فرانس برس».

وقالت «الخبر» التركية إن «الكيسين والحقائب التي ظهرت في التسجيل نُقلت بعد ذلك في حافلة صغيرة كانت متوقفة أمام القنصلية وتوجهت إلى مرآب مقر إقامة القنصل».

وأوضحت أن «الرجال الثلاثة الذين يظهرون وهم يحملون الحقائب والكيسين ويدخلون مقر القنصل، قاموا قبل ذلك بتفريغ الشاحنة الصغيرة التي لم تظهر في لقطات كاميرا المراقبة».

وقتل الصحفي السعودي، الذي كان ينتقد السلطات السعودية، في الثاني من أكتوبر بأيدي مجموعة سعودية في قنصلية بلده في إسطنبول التي زارها من أجل وثائق إدارية.

وأعلنت الرياض أن خاشقجي قُتل في عملية لم تكن السلطات على علم بها أدارها مسؤولان تمت إقالتهما، لكن أنقرة تتهم «أعلى مستويات»، الدولة السعودية بينما تشتبه وسائل إعلام تركية وأميركية وكذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصيًا أصدر الأمر بقتله.

ولم يعثر على جثة خاشقجي حتى الآن بعد ثلاثة أشهر على مقتله. وكشفت السلطات التركية أن الجثة تم تقطيعها ثم إخراجها من القنصلية، لكن ما زالت تساؤلات تطرح حول ما حدث بعد ذلك.