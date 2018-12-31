سيناتور أميركي: ترامب مستعد لإبطاء سحب الجيش من سورية

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (الإنترنت)

أكد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى استعداده لإبطاء عمليّة سحب الجنود الأميركيين من سورية، وذلك من أجل هزيمة تنظيم «داعش» بشكل نهائي.

وبدا غراهام مطمئنًا بعد غداء جمعه مع الرئيس الأميركي، وقال للصحفيين، الأحد: «الرئيس مصمّم على ضمان أن يكون تنظيم داعش قد هُزم بالكامل عندما نُغادر سورية»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «الرئيس يُدرك أنّنا في حاجة إلى إنهاء المهمّة. سنُبطئ الأمور بطريقة ذكيّة».

وفي وقت سابق الأحد، كان غراهام دعا ترامب إلى إعادة النظر بقراره سحب القوّات الأميركية من سورية، للتأكّد من أنّ تنظيم «داعش» لن يعود قط.

وتابع السيناتور الجمهوري أنّ الرئيس «محبط وأنا أفهمه. لسنا شرطي العالم. لكننا نخوض حربًا ضد تنظيم داعش. لم يُهزم التنظيم في سورية. أطالب الرئيس بأن يكون لدينا رجال هناك لحمايتنا».

واتّخذ ترامب قراره على الرغم من التحذيرات المتكررة للمسؤولين العسكريّين الأميركيّين من مخاطر انسحاب متسرّع من سورية من شأنه أن يُطلق يد حليفتي الرئيس السوري بشار الأسد، روسيا وإيران، في سورية.

وجاء ذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، بسحب القوات الأميركية المنتشرة في شمال سورية، والبالغ عددها نحو ألفي جندي، وهي بغالبيتها قوّات خاصّة لمقاتلة تنظيم «داعش» وتدريب القوات المحلّية في المناطق التي تمت استعادتها من التنظيم.

وتُقاتل وحدات حماية الشعب الكرديّة، التي تهدد أنقرة بشن هجوم ضدّها، مقاتلي «داعش» في شمال سورية بدعم من واشنطن.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية تنظيمًا إرهابيًا على غرار حزب العمال الكردستاني الذي تقول أنقرة إن الوحدات فصيل تابع له.