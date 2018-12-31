هولاند يحذر من «تأجج الإرهاب» إذا شنت تركيا هجومًا ضد أكراد سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 09:01 صباحا
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند

ذكَّر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بـ«التضحية الكبيرة» التي قدّمها الأكراد في مكافحة «الجهاديين» في سورية، محذّرًا من «تأجج الإرهاب» إذا ما تمّ استهداف الأكراد بهجوم تركي جديد.

و قال هولاند، مساء الأحد عقب لقائه ممثّل منطقة الإدارة الكرديّة بشمال سورية في باريس، خالد عيسى إن «الأكراد أدوا دورًا كبيرًا في القتال ضدّ تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي وبالتالي من فرنسا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف هولاند، في بيان، أن «مساهمة أكراد سورية في مكافحة الإرهاب قد دُفِع ثمنها بتضحيات بشريّة كبرى».

وأبدى الرئيس السابق خشيته من تأجّج النزاع في أعقاب القرار الأحادي الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب ألفَي جندي أميركي متمركزين في سورية، ومن التهديد بتدخل تركي جديد في الأراضي التي يُسيطر عليها الأكراد.

وجاء في البيان أن «هذه التهديدات، إذا ما أعقبتها أفعال، فستكون لها عواقب وخيمة على السكان، وستضر بحليف لفرنسا في مكافحة داعش، وتؤدي إلى تصاعد الإرهاب خارج سورية».

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