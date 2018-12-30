بمشاركة 6 دول من بينها مصر والسعودية... انطلاق مناورات «الموج الأحمر 1»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 08:36 مساء

انطلق اليوم الأحد التمرين البحري المشترك «الموج الأحمر 1» في مدينة جدة السعودية، بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر.

ويشترك في التمرين الأول من نوعه، ست دول عربية تطل على البحر الأحمر، وهي السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي واليمن ومراقبين من الصومال. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح قائد الأسطول الغربي السعودي، قائد تمرين «الموج الأحمر 1»، اللواء صقر بن محمد الحربي، أن التمرين الذي يبدأ اليوم الأحد، ويستمر حتى الخميس القادم، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة.

ويسهم التمرين البحري في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم. ومن جانبه أكد مدير التمرين، العميد البحري الركن علي محمد الغانمي، أنه سيطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية، التي تشكل جانباً تدريبياً مهماً لجميع القوات المشاركة.

ويذكر أن التمرين يشمل عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق، ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.

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