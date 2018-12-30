مصر.. تشكيل لجنة حكومية عليا لمواجهة «الأحداث الطائفية»

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة حكومية «لمواجهة الأحداث الطائفية».

وينص القرار، الذي نُـشر في الجريدة الرسمية، على أن يترأس «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية» مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب وهو وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار، وفق «فرانس برس».

ووفقًا للقرار تضم اللجنة «ممثلاً عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني (جهاز تابع لوزارة الداخلية)». ويحق للجنة، بحسب القرار، دعوة «مَن تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية، وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة».

ومهمة اللجنة، وفق القرار الرئاسي، «وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها». ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل أقل من عشرة أيام من احتفال الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد.