أحد زعماء التمرّد في دارفور ينفي اتهامات الخرطوم له بالتخطيط لقتل متظاهرين

الرئيس السوداني عمر البشير (ا ف ب)

نفى أحد كبار زعماء المتمرّدين في إقليم دارفور بغرب السودان، السبت، اتّهامات السُلطات السودانيّة لأنصاره بأنّهم يخطّطون لقتل محتجّين أو بأنّهم يقفون وراء أعمال العنف خلال الاحتجاجات، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ومنذ 19 ديسمبر، يُواجه نظام الرئيس السوداني عمر البشير موجةً من التظاهرات. واستنادًا إلى أرقام رسميّة، قُتل ما لا يقلّ عن 19 شخصًا بينهم اثنان من قوّات الأمن خلال هذه الاحتجاجات.

اقرأ أيضًا: غوتيريش يدعو السودان إلى التحقيق في مقتل متظاهرين

ورغم أنّ معظم الاحتجاجات موجّهة ضدّ ارتفاع كلفة المعيشة وأسعار الغذاء، إلا أنّ بعض المتظاهرين هتفوا أيضًا شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، الذي انتشر خلال انتفاضات «الربيع العربي» العام 2011.

وخلال مؤتمر صحفي الجمعة، قال وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانيّة مأمون حسن لصحفيّين إنّه «تمّ ضبط مجموعة من عشرة أفراد يتبعون لحركة عبدالواحد نور، ووُجدت بحوزتهم 14 بندقيّة كلاشينكوف وألف طلقة وجهاز كومبيوتر بداخله مستندات تُشير إلى أنّهم يخطّطون لقتل المتظاهرين من داخل التظاهرات».

لكنّ عبدالواحد نور زعيم جيش تحرير السودان الموجود بالمنفى في باريس نفى اتّهامات الخرطوم، قائلاً إنّ مناصريه ليسوا منخرطين في أعمال العنف.

وقال لـ«فرانس برس» عبر الهاتف إنّ «هذه التظاهرات هي من صنع الشعب السوداني، ونحن جزء منه. كيف يُمكننا أن نستخدم العنف ضدّ شعبنا؟».

وأضاف الزعيم المتمرّد: «نحن نُواجه نظام (البشير) في مناطق النزاع، لكنّنا لم نستخدم قط أسلحة في مناطق مدنيّة».

اقرأ أيضًا: السودان: 19 قتيلاً و219 مصابًا خلال التظاهرات

كذلك أكّد أنّ مناصريه ليسوا مسؤولين عن إحراق مبان تابعة للحكومة في بعض المدن والمناطق خلال الأيام الأولى للتظاهرات كما تدّعي السُلطات.

ويُقاتل جيش تحرير السودان بزعامة نور ومجموعات مسلّحة أخرى في دارفور، القوّات السودانيّة منذ العام 2003 في هذه المنطقة الواسعة بغرب السودان.