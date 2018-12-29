غوتيريش يدعو السودان إلى التحقيق في مقتل متظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 07:25 صباحا
الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش يلقي كلمة في مؤتمر الاطراف الرابع والعشرين حول المناخ في كاتوفيتسه البولندية. (فرانس برس)

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة السلطات السودانيّة إلى التحقيق في مقتل أشخاص سقطوا خلال تظاهرات معارضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.

وتشهد العاصمة وغيرها من المدن السودانيّة احتجاجات منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وقال الناطق باسم الأمم المتّحدة في بيان إنّ غوتيريش «يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويطلب من السُلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف».

وأضاف البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة «يتابع بقلق التطوّرات في السودان ويشدّد على ضرورة ضمان حرّية التعبير والتجمع السلمي».

وأعلنت السُلطات السودانيّة الخميس أنّ 19 شخصا قُتلوا، بينهم اثنان من قوّات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت منظّمة العفو الدولية إنّ 37 متظاهرًا قُتلوا.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبيّة وارتفاع نسبة التضخّم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان.

وبلغت نسبة التضخّم 70%، بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

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