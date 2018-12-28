تفريق متظاهرين سودانيين بالغاز المسيل للدموع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 06:33 مساء
أنصار زعيم حزب الأمة الصادق المهدي أثناء إلقائه خطابًا في مسجد في مدينة أم درمان (أرشيفية:فرانس برس)

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، الذين خرجوا عقب صلاة الجمعة في عدة مدن بينها الخرطوم وأم درمان، وسط دعوات جماعات معارضة لمواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وشهدت الخرطوم وغيرها من المدن السودانية احتجاجات منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، حيث أفاد شهود عيان بأنّ مئات المصلّين خرجوا في تظاهرة في أمّ درمان، الواقعة قبالة العاصمة على الضفة الغربية لنهر النيل.

وهتف المتظاهرون «حرية سلام عدل» لدى خروجهم من مسجد أم درمان، وفقًا لشهود لوكالة «فرانس برس». لكن سرعان ما ردّت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، بحسب المصادر ذاتها.

الصادق المهدي يؤكد سقوط 22 متظاهرًا في السودان ويطالب برئاسة جديدة

وبحسب شهود عيان آخرين فقد خرجت تظاهرات أخرى في بعض المناطق الواقعة في شمال الخرطوم عقب صلاة الجمعة. 

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بمواجهة المتظاهرين في بور سودان وعطبرة (شرق) المدينة التي انطلقت منها حركة الاحتجاجات هذا الشهر.

وأظهرت صور نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من عدة أحياء في الخرطوم، بينما كان المحتجّون يحرقون القمامة والإطارات.

أول ردٍ على الاحتجاجات.. البشير يعد بـ«إصلاحات حقيقية»

وكانت المعارضة دعت إلى مواصلة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، بعدما اجتمعت عدة أحزاب من المعارضة في وقت متأخر من ليل الخميس حيث اتفّقت على الدعوة إلى مزيد من التظاهرات خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكر بيان للحزب الشيوعي السوداني.

وأعلنت السلطات السودانية الخميس في حصيلة جديدة أنّ 19 شخصًا قتلوا، بينهم اثنان من قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز التي انطلقت في بلدات وقرى عدة قبل أن تصل إلى الخرطوم، فيما واصل عناصر الأمن انتشارهم في عدّة أنحاء من العاصمة السودانية الجمعة. 

وخرجت تظاهرات منذ الأسبوع الماضي بعدما رفعت الحكومة سعر رغيف الخبر من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة جنيهات. 

ورغم أنّ معظم الاحتجاجات موجّهة ضدّ ارتفاع كلفة المعيشة وأسعار الغذاء، إلا أنّ بعض المتظاهرين هتفوا أيضاً شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصًا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم، رغم رفع الولايات المتحدة في أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضًا على السودان. 
وبلغت نسبة التضخّم 70% بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت فيه عدة مدن نقصًا في إمدادات الخبز والوقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي
ليبيا
العدد 162: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة وحصاد مر للواقع الليبي فى 2018
ليبيا
جريدة فرنسية: أربعة ملفات وراء تجدد تدهور الوضع في ليبيا
ليبيا
الشويهدي: لم أتمكن من مباشرة مهامي كعضو مجلس تسييري بنغازي
ليبيا
تغييرات حكومية في السعودية لا تمس بمناصب ولي العهد
عربى
مرتبات الموظفين تثير أزمة إدارية بين «المركزي» و«مالية الوفاق»
ليبيا
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني : مبادئ توحيد المؤسسات السيادية في عيون ليبية (3 - 7)
ليبيا
مقتل مقدم بـ«اللواء العاشر» وإصابة 13 آخرين في هجوم العناصر التشادية
ليبيا
بالفيديو: تويوتا تكشف سيارة رياضية جديدة
سيارات
نواب عراقيون ينددون بزيارة ترامب: انتهاك للسيادة.. وتُبين تعامله الاستعلائي مع ...
عربى
كاركاتير خيري - هجوم إرهابي على مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
كاريكاتير
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احم أسنانك في خطوات بسيطة