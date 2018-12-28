إسرائيل تتوعد بمنع محاولة فلسطينية لنيل عضوية الأمم المتحدة

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون. (فرانس برس)

تعهدت إسرائيل العمل مع الولايات المتحدة لمنع محاولة الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تحقق اعترافا دوليا بدولة فلسطينية.

وكان وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، صرح الأربعاء أنه سيقدم طلبا الشهر المقبل إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في بيان الخميس «نحن نستعد لوقف المبادرة. يدفع الفلسطينيون للإرهابيين ويشجعون العنف ولكنهم يسعون إلى أن يصبحوا دولة عضوا في الأمم المتحدة».

واتهم دانون القادة الفلسطينيين بالتورط في «سياسات مدمرة شجعت الهجمات الإرهابية الأخيرة»، موضحا أنه يستعد لعرقلة المبادرة «بالتعاون مع بعثة الولايات المتحدة».

وقال دبلوماسيون إن أي خطوة من جانب الفلسطينيين للسعي للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة ستواجه بحق النقض (الفيتو) من جانب الولايات المتحدة في مجلس الامن.

وطبقا لأنظمة الأمم المتحدة، يجب أن توافق الجمعية العامة على أي طلب لكي تصبح دولة ما عضوًا في الأمم المتحدة، لكن يجب تقديم الطلب إلى مجلس الأمن اولا.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن التحرك الفلسطيني للسعي للحصول على عضوية كاملة يتزامن مع استعداد جنوب إفريقيا وإندونيسيا، وهما من أشد المؤيدين للفلسطينيين، لشغل مقعدين كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن.

ومن المقرر مبدئيا أن يعقد المجلس اجتماعه الشهري حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في 22 يناير.

وكان الفلسطينيون منحوا صفة مراقب في الأمم المتحدة العام 2012 في قرار اتخذته الجمعية العامة حيث لا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو).

وصوتت الولايات المتحدة ضد هذا القرار تماشياً مع وجهة نظرها القائمة منذ أمد بعيد ومفادها أنه يجب ألا يكون هناك اعتراف دولي بالفلسطينيين حتى يتم إحراز تقدم في جهود السلام مع إسرائيل.

وتعززت وجهة النظر هذه في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي قطعت المساعدات عن الفلسطينيين واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. وردا على استفسار، ذكرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إنها غير قادرة على الرد بسبب إغلاق الحكومة.

وتستعد إدارة ترامب للإعلان، ربما مطلع 2019، عن مقترحات السلام التي طال انتظارها للشرق الأوسط رغم أن الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل يمكن أن تؤخر هذه الخطة.

يشار إلى أن نحو 137 بلدا من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة تعترف بشكل من الأشكال بدولة فلسطينية.