مصر تعلن دعمها السودان لتجاوز ظروفها الحالية

من اليسار لليمين، مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل ووزير الخارجية المصري سامح شكري رفقة وزير خارجية السودان الدرديري أحمد ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني صلاح قوش في مؤتمر صحفي 27 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

تلقت السلطات السودانية دعم القاهرة مع تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس في ختام لقائه الرئيس عمر حسن البشير أن «أمن واستقرار السودان من أمن مصر واستقرارها».

وقال شكري في مؤتمر صحفي أن بلاده «تثق في أن السودان سيتجاوز الظروف الحالية»، وذلك في تصريحات هي الأولى لمسؤول عربي دعمًا لحكومة البشير منذ بدء التظاهرات في 19 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن مصر «دائمًا على استعداد لتقديم الدعم والمساندة للسودان وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها»، وذلك بعدما عقد شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل مباحثات أيضًا مع عدد من المسؤولين السودانيين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان إنّ المسؤولَين المصريَّين سيشاركان «في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان».

وكان اجتماع رباعي مماثل عقد في الثامن من فبراير 2018 في القاهرة ومهّد لعودة السفير السوداني إلى القاهرة الذي كانت الخرطوم استدعته إثر توتر العلاقات بين البلدين بسبب خلافات حول العلاقات والملفات الإقليمية.

وتأتي زيارة المسؤولين المصريين للخرطوم في أعقاب تحول الاحتجاجات إلى مواجهات دامية بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين الغاضبين جراء رفع اسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

والعام 2015، اتهم البشير جهات مخابراتية مصرية بدعم المتمردين في إقليم دارفور (غرب) بمدرعات بعد هجوم شنه هؤلاء، لكن علاقة البلدين تحسنت لاحقا عقب مشاركة البشير في أكتوبر 2016 في احتفال في القاهرة في ذكرى حرب أكتوبر.

ومطلع نوفمبر الماضي، زار البشير مصر بعد أسبوعين من استضافة الخرطوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرافقه 12 وزيرًا من حكومته لإجراء مباحثات تم خلالها توقيع 12 اتفاقا.

وإثر الزيارة قررت الحكومة السودانية إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي استمر 17 شهرا.

وأعلنت السلطات السودانية الخميس في حصيلة جديدة أن 19 شخصًا قتلوا، بينهم اثنان من قوات الأمن، أثناء تظاهرات ضد رفع سعر الخبز منذ ثمانية أيام.