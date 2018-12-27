الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 02:10 مساء
الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله نظيره السوداني عمر البشير في دمشق. (فرانس برس)

تعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات على قطع علاقاتها مع سورية في 2011 على خلفية الاحتجاجات التي تحولت لاحقًا إلى نزاع دام في هذا البلد.

وقال مصدر في وزارة الإعلام السورية: «بناء على طلب وزارة الخارجية (السورية)، دعت وزارة الإعلام وسائل الإعلام لتغطية افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق اليوم».

وشاهد مراسل «فرانس برس» قبل يومين عمالاً يزيلون العوائق الإسمنتية والأسلاك الشائكة من محيط السفارة في حي أبو رمانة الراقي وسط دمشق.

تأتي إعادة فتح السفارة الإماراتية بعد عشرة أيام من زيارة مفاجئة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير إلى سورية، كانت الأولى لرئيس عربي إلى دمشق منذ اندلاع النزاع في مارس 2011.

وأجرى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي المملوك، نهاية الأسبوع الماضي محادثات في القاهرة.

وتؤشر هذه الخطوات المتلاحقة إلى بدء انفتاح عربي على سورية بعدما قطعت العديد من الدول العربية علاقاتها معها أو خفضت تمثيلها الدبلوماسي فيها.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، وبينها الإمارات، سحبت في فبراير 2012 سفراءها من دمشق، متهمة إياها بارتكاب «مجزرة جماعية ضد الشعب الأعزل»، في إشارة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة قبل تحولها نزاعًا داميًا تسبّب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص.

وعلقت جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011 عضوية سورية فيها.

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