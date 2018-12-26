تواصل الاحتجاجات في تونس إثر انتحار صحفي «حرقًا»

رجال شرطة خلال تظاهرة في أحد شوارع مدينة القصرين، 25 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

تواصلت الاحتجاجات في محافظة القصرين التونسية، في الليلة الثانية على التوالي، وتوسعت لتشمل مناطق أخرى إثر انتحار مصور صحفي حرقًا في مدينة القصرين في غرب البلاد.

وذكرت «فرانس برس» أن الاشتباكات تجددت ليل الثلاثاء - الأربعاء في عدد من أحياء مدينة القصرين، غرب البلاد، ورشق المحتجون بالحجارة قوات الأمن التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع. ولم يردد المحتجون هتافات ولم يرفعوا شعارات محددة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن قوات الأمن تدخلت، مساء الثلاثاء، لإعادة الأوضاع إلى نصابها في بعض الأحياء من القصرين وجبنيانة وطبربة، وتحدثت عن أحداث شغب تمثلت في إشعال العجلات وغلق الطرقات والرشق بالحجارة دون تسجيل إصابات.

وقال الناطق باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، وليد حكيمة، لـ«فرانس برس» إن المواجهات أسفرت عن إصابة رجل أمن في جبنيانة، وتوقيف خمسة أشخاص في طبربة.

وأضرم المصور الصحفي عبدالرزاق زُرقي النار في نفسه، مساء الإثنين، احتجاجًا على البطالة والأوضاع المتردية في منطقة القصرين، وقال في شريط فيديو قبل وفاته: «من أجل أبناء القصرين الذين لا يملكون مورد رزق. اليوم سأقوم بثورة، سأضرم النار في نفسي».

لكن وزارة الداخلية أعلنت توقيف مشتبه فيه في قضية وفاة المصور الصحفي والتي وصفتها بـ«الغامضة».

وأوضحت الداخلية أن الهدوء عاد تدريجيًا إلى هذه المناطق، لكن لا تزال الوحدات الأمنية متمركزة لمراقبة الأوضاع.

وشهدت مدينة القصرين احتجاجات متقطعة، ليل الاثنين - الثلاثاء، واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين.

ومن جهتها، أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، أمس الثلاثاء، إضرابًا عامًا في المؤسسات الإعلامية يوم 14 يناير المقبل، وقالت في بيان: «الوضع المتردي الذي بات عليه الإعلام، ولا سيّما في القطاع الخاص من وضعيّات هشّة وانعدام الرّقابة على المؤسسات التي لا تحترمُ الحقوق المهنيّة للصحفييّن».

وتواجه السلطات التونسية صعوبات في الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين، مع ارتفاع نسب التضخم، الذي يغذيه خصوصًا تراجع قيمة الدينار والبطالة التي ما زالت فوق 15%، التململ الاجتماعي الذي أدى إلى أعمال شغب في يناير 2018 في العديد من المدن التونسية.