تجدد الاشتباكات في الحُديدة قبيل اجتماع مشترك برئاسة الأمم المتحدة

مرفأ الحديدة اليمني على البحر الأحمر

اندلعت اشتباكات في مدينة الحديدة اليمنية، اليوم الأربعاء، بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، قبيل انعقاد أول اجتماع للجنة عسكرية مشتركة برئاسة الأمم المتحدة مكلّفة الإشراف على وقف إطلاق النار، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وتردّدت في القسم الشرقي من المدينة في الساعات الأولى من الصباح أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة، وفق «فرانس برس».

ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة، الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام السويد هذا الشهر، وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.

وقُتل عشرة عناصر من القوات الموالية للحكومة وأُصيب 143 بجروح في الحديدة منذ بدء الهدنة.

من جهتهم، أفاد الحوثيون، مساء الثلاثاء عبر قناة «المسيرة»، بأن القوات الحكومية خرقت الاتفاق 31 مرة في الساعات الـ24 الأخيرة.

ويسيطر الحوثيون على الغالبية العظمى من أرجاء المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

ومن المقرّر أن تنعقد، اليوم الأربعاء، في الحديدة أول جلسة للجنة عسكرية مشتركة تضم الأمم المتحدة وطرفي النزاع برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت الذي وصل إلى الحديدة، الأحد.

وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.