اتهامات متبادلة بين سورية وإسرائيل باستهداف أراضي بعضهما بصواريخ

طائرات يعتقد أنها تابعة لسلاح الطيران الروسي تلقي قنابل على أهداف معادية. (فرانس برس)

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن الدفاعات الجوية السورية «أسقطت صواريخ إسرائيلية» قرب العاصمة دمشق الثلاثاء، في حين قالت إسرائيل إنها كانت تحمي نفسها من نيران مضادة للطائرات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية «تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية».

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية تمكنت «من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، واقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح».

وشنت إسرائيل في السابق ضربات جوية في سورية استهدفت منشآت عسكرية للنظام أو لحليفيه إيران وحزب الله، معظمها كان في المنطقة جنوب دمشق.

وفي نهاية نوفمبر أعلنت سورية أن دفاعاتها الجوية استهدفت وأسقطت عددًا من «الأهداف المعادية» فوق منطقة الكسوة جنوب دمشق.

ورفضت الناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في اتصال مع «فرانس برس» التعليق على الأنباء الواردة حول غارة في سورية.

لكن جيش الاحتلال قال في بيان إن «نظام دفاع جوي تصدى لصاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سورية، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا عن حصول «غارة إسرائيلية».

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد: «استهدفت صواريخ أطلقت من طائرات إسرائيلية (...) مخازن أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية جنوب وجنوب غرب دمشق».

ويقول خبراء إن إسرائيل سوف تتأثر بشدة جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الجنود الأميركيين من سورية، لأن ذلك سوف يترك المنطقة مفتوحة أمام إيران وحلفائها لتطوير قدراتهم العسكرية في هذا البلد المجاور لإسرائيل.

وكانت هناك تحذيرات من إسرائيل وغيرها بأن إيران تسعى لتشكيل «جسر بري» عبر البحر المتوسط، واعتبر بعض المحللين أن الانسحاب الأميركي قد يعزز هذه الجهود.

ومع ذلك فقد أكد مسؤولون إسرائيليون أشادوا سابقًا بسياسة ترامب في الشرق الأوسط بأن إسرائيل تولت وحدها أمر هذه الجبهة منذ زمن طويل.

وفي حال تأكيد هذه الغارة التي أعلن عنها الثلاثاء، فإنها ستكون الأولى منذ الإعلان عن الانسحاب الأميركي من سورية.