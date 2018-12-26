الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية قرب دمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 07:46 صباحا
دفاعات جوية سورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق. (فرانس برس)

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن الدفاعات الجوية تصدت مساء الثلاثاء «لأهداف معادية» قرب دمشق، فيما تحدث المرصد السوري عن غارة إسرائيلية.

وأكدت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية فتحت النار ضد «أهداف معادية» دون تحديد طبيعتها، مشيرة إلى أن «عددًا من الأهداف المعادية تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية».

وقال رامي عبدالرحمن الذي يدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها «غارة إسرائيلية».

وأضاف: «استهدفت صواريخ أطلقت من طائرات إسرائيلية (...) مخازن أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية جنوب وجنوب غرب دمشق».

وشنت إسرائيل في السابق ضربات جوية في سورية، استهدفت منشآت عسكرية للنظام أو لحليفيه إيران وحزب الله.

وفي نهاية نوفمبر قالت سورية إن دفاعاتها الجوية استهدفت وأسقطت عددًا من «الأهداف المعادية» فوق منطقة الكسوة جنوب دمشق.

ورفضت الناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على الأنباء الواردة حول ضربة في سورية.

لكن جيش الاحتلال قال في بيان «تصدى نظام دفاع جوي لصاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سورية، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار».

ويقول خبراء إن إسرائيل سوف تتأثر بشدة جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الجنود الأميركيين من سورية، لأن ذلك سوف يترك المنطقة مفتوحة أمام إيران وحلفائها لتطوير قدراتهم العسكرية في هذا البلد المجاور لإسرائيل».

وتعهدت إسرائيل التي طالما أثنت على سياسات ترامب في الشرق الأوسط بعدم السماح لإيران بأن يكون لها موطئ قدم في سورية.

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