بابا الفاتيكان يأمل في هدنة تنهي مجاعة اليمن وعودة سالمة للاجئين السوريين إلى بلدهم

خصص بابا الفاتيكان فرنسيس جزءًا من رسالته اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد للحديث عن الأزمتين اليمنية والسورية.

وآمل فرنسيس أن تنهي الهدنة التي تمّ التوصّل إليها مؤخّرًا في اليمن الحرب والمجاعة في هذا البلد.

وقال، من شرفة كاتدرائية القديس بطرس وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «أخصّ اليمن في صلواتي على أمل أن تُنهي الهدنة التي تمّ التوصّل إليها بواسطة الأسرة الدولية أخيرًا معاناة الأطفال والسكان الذين أنهكتهم الحرب والمجاعة».

كما دعا البابا الأسرة الدولية إلى «العمل بلا كلل» كي يتسنّى للاجئين السوريين «العودة إلى بلدهم للعيش بسلام».

وقال: «ليت الأسرة الدولية تعمل بلا كلل لإيجاد حلّ سياسي يضع جانبًا الانقسامات والمصالح الحزبية، بحيث يتسنّى للشعب السوري عمومًا، ولهؤلاء الذين غادروا ديارهم بحثًا عن ملجأ في الخارج خصوصًا، العودة إلى بلدهم للعيش بسلام».