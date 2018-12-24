كبير مراقبي الأمم المتحدة يزور ميناء الحديدة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة

الجنرال الهولندي باتريك كاميرت

بدأ الجنرال الهولندي باتريك كمارت، رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف الإشراف على تنفيذ اتفاق الحُديدة في غرب اليمن، مهمته في المدينة الساحلية، اليوم الإثنين، بزيارة مينائها الذي يعتمد عليه ملايين السكان للحصول على الغذاء.

وقال نائب مدير الميناء يحيى شرف الدين، في اتصال هاتفي أجرته «فرانس برس»: «كمارت زار الميناء وتنقل في أرجائه وشاهد آثار قصف. لقد وعدنا المسؤول بأن تنتهي الحرب. قال إن النزاع اليمني كان منسيًّا لسنوات، لكن المجتمع الدولي أصبح مصممًا على إنهائه».

وبحسب شرف الدين، فإن كمارت شدد على أهمية تطبيق الاتفاق، وأشار إلى أنه سيزور مناطق خطوط التماس في وقت لاحق.

ويترأس الجنرال الهولندي لجنة مشتركة، تضم فريقًا من الأمم المتحدة وممثلين عن الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًّا. وانبثقت هذه اللجنة من اتفاق تم التوصل إليه في السويد هذا الشهر.

وقبيل وصوله إلى الحديدة، مساء أمس الأحد، توقف كمارت في صنعاء، حيث كان في استقباله علي الموشكي رئيس ممثلي الحوثيين في اللجنة المشتركة التي تضم أيضًا ممثلين للقوات الموالية للحكومة.

والسبت، زار كمارت عدن، العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها دوليًّا، والتقى مسؤولين في السلطة.

وينص اتفاق السويد على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة، دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وعلى انسحاب الحوثيين من مينائها بحلول نهاية العام، وعلى انسحاب القوات المقاتلة من الطرفين من مدينة الحديدة بحلول نهاية الأسبوع الأول من 2019.

وبحسب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فإن الفريق الأممي سيعقد في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة، يوم الأربعاء.

وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

ويأتي ذلك بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإجماع دوله، تبني إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين منها ووقف إطلاق النار، لتعزيز نتائج المحادثات التي أُجريت في السويد.