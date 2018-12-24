الصومال يعدم العقل المدبر لتفجيرات مقديشو العام 2017

عناصر الجيش الصومالي ينتشرون في موقع تفجيرات ضربت العاصمة مقديشو، 30 يوليو العام 2017 (أرشيفية: رويترز)

أفاد ممثل الادعاء في القضاء العسكري بالصومال بإعدام العقل المدبر لتفجيرات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل 26 شخصًا وإصابة قرابة 40 في العاصمة مقديشو العام 2017.

وأضاف عبدالله بولي أن السلطات أعدمت، اليوم الإثنين، عبدالقادر أبوكار عضو حركة «الشباب» الصومالية، الذي أدين بالمسؤولية عن تفجير في فندق راح ضحيته 10، وتفجير بالقرب من وزارة الرياضة أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وتفجير سيارة ملغومة قرب مطعم إيطالي بالعاصمة أسقط سبعة قتلى، وفق «رويترز».

وتسعى حركة «الشباب» لإطاحة الحكومة الصومالية، المدعومة من الأمم المتحدة وفرض تفسيرها «المتشدد للشريعة الإسلامية».

وتفقد الحركة السيطرة على الأراضي بوتيرة مطردة منذ وصول قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي قبل عشر سنوات، لكنها ما زالت تشن التفجيرات من حين لآخر في العاصمة.

وسقط حوالي 13 قتيلًا على الأقل وأصيب 17 في تفجير سيارة ملغومة أعلنت الحركة، التي تربطها صلات بتنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها عنه قرب مقر إقامة الرئيس في مقديشو، أول من أمس السبت.