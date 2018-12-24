البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي للتنديد بتصريحات للمالكي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 12:11 مساء
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي

استدعت وزارة الخارجية في البحرين القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة العراق لدى المملكة، اليوم الإثنين، للتعبير عن استنكارها لتصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ينتقد فيها حملة المنامة على المعارضة الشيعية.

ويتولى المالكي حاليًا رئاسة ائتلاف دولة القانون في العراق، وحضر اجتماعًا الأسبوع الماضي نظمه ائتلاف «14 فبراير»، وهي حركة لنشطاء في البحرين أدرجتها المنامة على قائمة الجماعات الإرهابية العام 2014، وفق «رويترز».

ووصفت وكالة أنباء البحرين تصريحات المالكي بأنها «تدخل سافر ومرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين».

وأضافت أن مسؤولًا بحرينيًا وصف تصريحات المالكي بأنها «اصطفاف واضح إلى جانب من يسعون لنشر الفوضى والعنف والتأزيم والإرهاب».

ولم ترد وزارة الخارجية العراقية على طلبات تعقيب لكن من المتوقع أن تصدر بيانًا.

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