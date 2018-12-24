ترامب: الرئيس التركي أكد أنه سيجتث «داعش» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 10:58 صباحا
الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب إردوغان (فرانس برس)

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره التركي رجب طيب إردوغان أكد له أنه «سيجتث» كل بقايا مقاتلي تنظيم «داعش» في سورية، بعدما أمر الرئيس الأميركي بسحب قوات بلاده من هناك.

وكتب ترامب، في تغريدة منتصف ليل الأحد - الإثنين، أن «رئيس تركيا رجب طيب إردوغان أبلغني بقوة أنه سيجتث كل ما تبقى من داعش في العراق وسورية»، وأضاف أن «قواتنا عائدة إلى الوطن!»، وفق «فرانس برس».

وأكد ترامب مجددًا أن نظيره التركي قادر على الوفاء بهذا الالتزام. وقال إن إردوغان «رجل يستطيع القيام بذلك».

ويبدو أن الرئيس الأميركي كان يتحدث عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع إردوغان، إذ أعلنت الرئاسة التركية في بيان أن «الرئيسين اتفقا على التنسيق بين البلدين لمنع حدوث أي فراغ في السلطة بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من سورية».

وقبل ساعات من بيان الرئاسة التركية، كتب ترامب على «تويتر» حول محادثته مع إردوغان: «تباحثنا بشأن مكافحة تنظيم داعش ومشاركتنا في سورية، والانسحاب المنسق بشكل عال والبطيء للقوات الأميركية من المنطقة».

وعقّب إردوغان بعد وقت قصير على ذلك في تغريدة قال فيها إنه «اتفق مع ترامب على زيادة التنسيق حول العديد من القضايا التي تشمل العلاقات التجارية والتطورات في سورية»، واصفًا المحادثة بـ«المثمرة».

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