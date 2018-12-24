«بنتاغون»: أمر انسحاب الجيش الأميركي من سورية تم توقيعه

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أعلن ناطق عسكري أميركي توقيع أمر انسحاب الجنود الأميركيين من سورية، حيث تم نشرهم للمساعدة في القتال ضد تنظيم «داعش».

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»، مساء الأحد: «الأمر التنفيذي المتعلق بسورية قد جرى توقيعه»، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في قرار مفاجئ سحب الجنود الأميركيين المتمركزين في سورية وإعادتهم إلى الوطن، معتبرًا أن تنظيم «داعش» قد «ُهزم إلى حد بعيد».

ولقي قرار الانسحاب معارضة من عدد كبير من السياسيين الأميركيين وزعماء دول حليفة للولايات المتحدة، الذين رأوا فيه خطوة سابقة لأوانها تزيد من حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة المنكوبة بالحروب.

وهذا القرار، الذي أتبعه ترامب في اليوم التالي بآخر يعلن فيه سحب عدد كبير من الجنود الأميركيين من أفغانستان، دفع بوزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس والمبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكغورك إلى الاستقالة.