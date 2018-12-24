«بنتاغون»: أمر انسحاب الجيش الأميركي من سورية تم توقيعه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 09:41 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أعلن ناطق عسكري أميركي توقيع أمر انسحاب الجنود الأميركيين من سورية، حيث تم نشرهم للمساعدة في القتال ضد تنظيم «داعش».

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»، مساء الأحد: «الأمر التنفيذي المتعلق بسورية قد جرى توقيعه»، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في قرار مفاجئ سحب الجنود الأميركيين المتمركزين في سورية وإعادتهم إلى الوطن، معتبرًا أن تنظيم «داعش» قد «ُهزم إلى حد بعيد».

ولقي قرار الانسحاب معارضة من عدد كبير من السياسيين الأميركيين وزعماء دول حليفة للولايات المتحدة، الذين رأوا فيه خطوة سابقة لأوانها تزيد من حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة المنكوبة بالحروب.

وهذا القرار، الذي أتبعه ترامب في اليوم التالي بآخر يعلن فيه سحب عدد كبير من الجنود الأميركيين من أفغانستان، دفع بوزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس والمبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكغورك إلى الاستقالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي