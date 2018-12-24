الجيش الإسرائيلي يطلق النار على «مسلحين» في الجولان

جندي سوري وأحد عناصر الشرطة العسكرية الروسية على مرتفعات الجولان السورية

أعلن ناطق عسكري، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه «رجال مسلحين» تسللوا إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، قرب الحاجز الأمني الممتد على طول الحدود مع سورية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وفق «فرانس برس»، إن الجنود أطلقوا النار باتجاه هؤلاء الرجال المسلحين، مكتفيًا بالقول إن أيًا من الجنود الإسرائيليين لم يجرح في هذا الحادث.

ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن محاولة التسلل هذه.

وأكد الناطق أن «الجيش سيواصل التحرك ضد انتهاكات السيادة الإسرائيلية على الجولان، واتفاق فصل القوات الموقع في 1974»، بعد الحرب العربية - الإسرائيلية في أكتوبر 1973.

وتحتل إسرائيل الجزء الأكبر من هضبة الجولان منذ 1967، وضمته في 1981، في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية.