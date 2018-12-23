معارضون يرحبون بالانسحاب الأميركي من سورية: فرصة لتعزيز نفوذ أنقرة والفصائل

مقاتل سوري موال لتركيا في موقع في قرية تل ميلاد (ا ف ب)

رحب مدنيون ومقاتلون في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة الموالية لأنقرة بقرار واشنطن سحب قواتها من سورية، ورأوا فيه فرصة «إيجابية» لتوسع تركيا نفوذها أكثر في شمال سورية على حساب الأكراد.

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«فرانس برس» رصدت ردود الفعل حول هذا القرار في تقرير أشارت فيه إلى سيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية واسعة تمتد من مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي وصولاً إلى عفرين في ريف المحافظة الشمالي.

وذكر التقرير أن تركيا تهدد منذ فترة بشن هجوم جديد ضد الأكراد في منطقة شرق الفرات، بعدما طردتهم مع الفصائل الموالية لها في وقت سابق من العام الجاري من منطقة عفرين، التي كانت تُعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية.

وفي مدينة أعزاز، أبرز المدن الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة، يقول مصطفى حموش (20 عامًا) وهو تاجر ألبسة: «الانسحاب إيجابي، عندما تنسحب أميركا ستضعف قوة الأكراد تلقائيًا، وبالنهاية سوف تدخل تركيا والجيش الحر (فصائل المعارضة) إلى مناطق شرق الفرات ويسيطرون عليها».

ويوافقه عمر كازلة (20 عامًا) الرأي، ويقول الشاب الذي يعمل في صيدلية إنه «إذا تسلمت تركيا المناطق بدلاً عن القوات الأميركية (...) تصبح مناطق سيطرة المعارضة أوسع».

وأوضح التقرير أنه على وقع هزائم ميدانية متلاحقة، لم تعد الفصائل المعارضة في سورية تسيطر سوى على أقل من 10% من الأراضي السورية، بينها منطقة النفوذ التركي شمال حلب كما تتواجد في محافظة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على الجزء الأكبر منها.

وفي المقابل، تسيطر قوات سورية الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، على نحو 30% من الأراضي السورية، تقع بمعظمها شرق نهر الفرات، بعدما طردت تنظيم الدولة «داعش» من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سورية، أبرزها مدينة الرقة، معقله السابق.

حرب في منبج والرقة

ويتفق سكان عدة على غرار كازلة على أهمية الانسحاب الأميركي من مناطق سيطرة الأكراد في حال حلت القوات التركية بدلاً عنها، لكنهم يعربون في الوقت ذاته عن خشيتهم من دخول قوات النظام إلى تلك المناطق.

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ويرى محللون أن القرار الأميركي، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأربعاء، بسحب قواته الداعمة الأكراد قد يدفع بهؤلاء إلى التعاون مع دمشق للحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتهم وتفادي هجوم تركي ضدهم.

وبرغم ترحيبهم بالقرار الأميركي، يخشى البعض، على غرار الطالب الجامعي أحمد فروح (20 عامًا)، أن ينعكس سلبًا عبر استغلال تنظيم الدولة «داعش» له وظهوره مجددًا.

ويقول فروح في مدينة أعزاز، إن «الانسحاب وغياب طيران التحالف قد يؤديان إلى تقوية داعش من جديد وسيطرته على مناطق جديدة».

وبرغم موافقته على أن هذه قد تكون إحدى تداعيات القرار، يقول المقاتل في الجبهة الشامية محمود أبو عبد الله (35 عامًا) عند أحد خطوط التماس مع المقاتلين الأكراد إن الفصائل ستقاتل تنظيم «داعش» كما فعلت في جرابلس والباب، إثر عملية عسكرية بدعم من قوات تركية في 2016 و2017.

ويقول: «هذا كان له فائدة كبيرة على المعارضة السورية لأنها اكتسبت المزيد من الأراضي الواسعة».

وحذرت أنقرة في وقت سابق من أن العملية العسكرية ضد الأكراد في شرق الفرات باتت وشيكة، قبل أن يعود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ويعلن الجمعة تأجيلها على ضوء القرار الأميركي، مؤكدًا أن «هذا التأجيل لن يكون لأجل غير مسمى».

وتؤكد الفصائل الموالية لأنقرة استعدادها للهجوم الجديد.

وعند خطوط التماس مع قوات سورية الديمقراطية في قرية تل ميلاد في شمال حلب، تدور مناوشات بين الحين والآخر بين الطرفين. وقد شاهد مراسل «فرانس برس» السبت دخانًا يتصاعد في الهواء قرب قرية كلجبرين بعد سماع دوي انفجار ناجم عن تبادل للقصف.

ويقول المقاتل في فصيل «الجبهة الشامية» رعد نجار (23 عامًا) لـ«فرانس برس»: «سيكون انسحاب الأميركيين لصالحنا، لأننا كنا سنقوم بعمل ضد الأكراد ولكننا لم نتمكن بسبب وجود القوات الأميركية».

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ويوافقه رفيقه في السلاح إبراهيم نعمة (24 عامًا)، ويقول «إن شاء الله، ستشن الفصائل حربًا على منبج والرقة وكل هذه المناطق».