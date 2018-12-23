تركيا ترسل تعزيزات عسكرية قرب منطقة للأكراد بشمال سورية

دورية مشتركة للقوات الأميركية والتركية في مدينة منبج، شمال سورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى شمال سورية، قرب منطقة تسيطر عليها القوات الكردية، التي تتوعدها أنقرة بهجوم عسكري جديد بهدف القضاء عليها.

ويأتي إرسال القوات التركية، أمس السبت، بُعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ أنه سيسحب القوات الأميركية المتمركزة في شمال شرق سورية إلى جانب المقاتلين الأكراد الذين لطالما سعت تركيا للقضاء عليهم.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس» إن «حوالي 35 دبابة وغيرها من الأسلحة الثقيلة على متن ناقلات مدرّعات عبرت عصر اليوم معبر جرابلس الحدودي».

وأضاف أن «التعزيزات العسكرية توجهت إلى منطقة تقع قرب نهر الساجور بين جرابلس ومنبج، ولا تبعد كثيرًا عن الخطوط الأمامية حيث يتمركز مقاتلو مجلس منبج العسكري الأكراد».

وبدوره أكد مسؤول في فصيل محلي مسلح، معارض النظام السوري وموالٍ لتركيا، وصول هذه التعزيزات، وقال إن القوات التركية طلبت أيضًا من الفصائل الموالية لها إعلان حالة التأهب، لكن من دون أن تطلب منها التوجه إلى المنطقة التي أرسلت إليها التعزيزات.

والأسبوع الماضي، هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشن عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية خلال أيام قليلة.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي أنه قرر سحب الجنود الأميركيين المنتشرين في سورية لمؤازرة قوات «سورية الديمقراطية» في معاركها ضد تنظيم «داعش».

وينتشر في شمال سورية حاليًا نحو ألفي جندي أميركي، غالبيتهم من القوات الخاصة، لمواجهة تنظيم «داعش» وتدريب المقاتلين المحليين في المناطق التي تمّت استعادتها من التنظيم.

ويخشى الأكراد أن تنفذ تركيا تهديداتها بشن هجوم ضدهم بعد الانسحاب الأميركي المرتقب.

وشكل المقاتلون الأكراد هدفًا سابقًا لأنقرة، التي تصنّفهم «إرهابيين»، والتي سيطرت العام الجاري على منطقة عفرين إثر عملية عسكرية.

وحذر المسؤولون الأكراد خلال اليومين الماضيين من أن أي هجوم تركي سيعني انسحاب المقاتلين الأكراد من جبهة القتال الأخيرة ضد «داعش» في محافظة دير الزور.