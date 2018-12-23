وفاة شقيق ملك السعودية أحد المطالبين بالملكية الدستورية

الأمير طلال بن عبدالعزيز أل سعود. (أرشيفية: الإنترنت)

توفى، مساء السبت، الأمير طلال بن عبدالعزيز، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود، أحد المطالبين بالملكية الدستورية ووالد الملياردير الأمير الوليد.

وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال على صفحته على موقع «تويتر»، من «المقرر أن يتقبل أبناء الراحل العزاء للرجال والنساء بالفاخرية، أيام الأحد الاثنين والثلاثاء، من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء».

والأمير طلال هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، ولد في 15 أغسطس 1931، وشغل العديد من المناصب العليا في السعودية منها وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبى وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا، وعمل مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة.