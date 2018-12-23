الصادق المهدي يؤكد سقوط 22 متظاهرًا في السودان ويطالب برئاسة جديدة

قال زعيم حزب الأمة المعارض في السودان الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي في أم درمان قرب الخرطوم، «سقط 22 شهيدًا وعدد من الجرحى في التظاهرات»، مدينًا «القمع المسلح للاحتجاجات وما حدث يستدعي تحقيقًا دوليًّا ووطنيًّا»، ومطالبًا بـ«نظام جديد برئاسة جديدة».

وندد الصادق المهدي، زعيم أبرز حزب معارض في السودان، السبت بـ« قمع الجيش» المسيرات التي جابت شوارع عدد من المدن في الأيام الأخيرة بسبب زيادة أسعار الخبز، فيما انطلقت تظاهرات جديدة في الخرطوم وفي مناطق أخرى مساء السبت.

وتابع قائلاً: «هذا التحرك مشروع قانونًا، ومرتبط بتردي الأوضاع، وهذه التحركات سوف تستمر والناس يحركها تردي الخدمات».

وأدى قرار الحكومة خلال الأسبوع الجاري زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، ليباع سعر رغيف الخبز بما بين 3 و5 جنيهات سودانية، إلى احتجاجات سقط فيها ثمانية قتلى على الأقل، ستة في القضارف واثنان في عطبرة شرق البلاد في مواجهة قوات مكافحة الشغب، كما ذكر مسؤولون وشهود.

والمهدي الذي يقود أحد أقدم الأحزاب السياسية في السودان، كان آخر رئيس حكومة منتخب ديموقراطيًّا. وقد طرد من الحكم بانقلاب حمل الرئيس الحالي عمر البشير إلى السلطة في 1989. وقد اضطر لمغادرة البلاد مرارًا وعاد هذا الأسبوع.