الرئيس الفلسطيني يعلن أنّ المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن أنّ المحكمة الدستورية قضت بـ«حلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور»، مؤكّداً أنّه سيلتزم «تنفيذ هذا القرار فوراً»، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس».