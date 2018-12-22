زعيم حزب الأمة السوداني المعارض: 22 قتيلاً في التظاهرات الأخيرة

زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي (ا ف ب)

أعلن زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي السبت أن 22 شخصًا في المجموع قُتلوا خلال التظاهرات التي هزت عددًا من مدن البلاد في الأيام الأخيرة على أثر إعلان الزيادة في أسعار الخبز، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضًا: قُتل فيها 6 متظاهرين.. الرئيس السوداني يعين واليًا جديدًا للقضارف

وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز بدأت الأربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها الخرطوم. وتجددت التظاهرات الجمعة خصوصًا عقب خروج المصلين من المساجد.

وقال الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي في أم درمان، إن التظاهرات «أدت إلى سقوط 22 شهيدًا وعدد من الجرحى»، دون أن يضيف أي تفاصيل.

وأدى قرار الحكومة خلال الأسبوع الجاري زيادة أسعار الخبز من جنيه إلى ثلاثة جنيهات سودانية (من 2 إلى 6 سنتيمات يورو) إلى احتجاجات سقط فيها ثمانية قتلى على الأقل -ستة في القضارف (شرق) واثنان في عطبرة (شرق)- في مواجهة قوات مكافحة الشغب، كما ذكر مسؤولون.

وأضاف الصادق المهدي أن «هذا التحرك مشروع قانونًا» ومرتبط «بتردي الأوضاع»، مؤكدًا أن «هذه التحركات سوف تستمر والناس يحركها تردي الخدمات».

والمهدي الذي يقود أحد أقدم الأحزاب السياسية في السودان، كان آخر رئيس للحكومة منتخب ديمقراطيًا. وقد طرد من السلطة بانقلاب حمل الرئيس الحالي عمر البشير إلى السلطة في 1989. وقد اضطر لمغادرة البلاد مرات عدة وعاد هذا الأسبوع.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايد مع بلوغ نسبة التضخم حوالي سبعين بالمئة وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي.

اقرأ أيضًا: شهود: تجدد الاحتجاجات في الخرطوم بعد ساعات من الهدوء

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الرئيس البشير أصدر قرارًا بتعيين الضابط في جهاز الأمن والمخابرات العميد أمن مبارك محمد شمت واليًا على القضارف. وكان الوالي السابق للقضارف ميرغني صالح قُتل في حادث تحطم مروحية قبل ثلاثة أسابيع.