قُتل فيها 6 متظاهرين.. الرئيس السوداني يعين واليًا جديدًا للقضارف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 01:22 مساء
الرئيس السوداني عمر البشير في مطار الخرطوم الدولي (ا ف ب)

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارًا بتعيين ضابط في جهاز الأمن والمخابرات واليًا جديدًا لمنطقة القضارف، التي شهدت احتجاجات هذا الأسبوع على ارتفاع أسعار الخبز، خلفًا للوالي الذي قُتل في حادث تحطم مروحية قبل أسابيع، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) السبت: «أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين العميد أمن مبارك محمد شمت واليًا على القضارف».

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وكان الوالي السابق للقضارف ميرغني صالح قُتل في حادث تحطم مروحية قبل ثلاثة أسابيع.

وشهدت ولاية القضارف الواقعة على بعد 550 كلم شرق العاصمة احتجاجات على ارتفاع سعر الخبز وأوقعت ستة قتلى الخميس في صفوف المتظاهرين، بحسب مسؤولين محليين دون توضيح ظروف مقتلهم.

وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز بدأت الأربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها الخرطوم التي تواصلت فيها الاحتجاجات حتى فجر الجمعة قبل أن تسودها ساعات من الهدوء.

وكانت المدن السودانية عانت من شح في الخبز على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

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ويستهلك السودان 2,5 مليون طن قمح سنويًا ينتج منها 40% ويواجه البنك المركزي صعوبات في توفير النقد الأجنبي لمقابلة الاستيراد منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011 وفقدان البلاد لعائدات النفط والذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميًا.

وتراجعت قيمة الجنيه كما ارتفع معدل التضخم ووصل إلى 69% وفقًا لتقارير رسمية.

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