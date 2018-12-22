وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته خلال مواجهات الجمعة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 01:11 مساء
متظاهر يحمل العلم الفلسطيني خلال تظاهرة قرب الحدود (ا ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة شاب فلسطيني صباح السبت متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في شرق البريج وسط القطاع الجمعة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات إلى أربعة قتلى بعدما أعلنت الوزارة عن مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق مدينة غزة مساء الجمعة.

وأعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، في بيان صحفي: «استشهاد أيمن منير محمد شبير (18 عامًا) صباح السبت من سكان دير البلح متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في البطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج أمس خلال المواجهات».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة أن «نحو ثمانية آلاف فلسطيني تظاهروا في أماكن عدة بعيدًا عن السياج الفاصل مع إسرائيل، واستخدموا الإطارات المشتعلة وأطلق أحدهم عبوة متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون أن تصل إليها».

وأضاف الجيش أنه «استخدم وسائل لتفريق الشغب وأطلق النار وفق الإجراءات المتبعة».

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وينظم الفلسطينيون في قطاع غزة تظاهرات في إطار «مسيرات العودة» التي أطلقت في نهاية مارس الماضي.

وشارك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، السبت، في تشييع أحد الفلسطينيين الفتى محمد الجحجوح في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بحضور مئات المشيعين حيث أكد استمرار المسيرات ومحاولات كسر الحصار.

وقال هنية، في كلمة قصيرة له خلال التشييع: «لقد استنزف العدو كل أساليبه في هذه المسيرة، إلا أنها مستمرة وبازدياد» في إشارة إلى مسيرة العودة.

وأضاف هنية: «لقد تحدثنا مع الوسطاء فيما يخص همجية الاحتلال للتعامل مع القضية» في إشارة إلى مصر وقطر ومبعوث الأمم المتحدة الخاص، قائلاً: «نحن مستمرون في المسيرة حتى تحقيق كامل أهدافها».

وتابع هنية: «سنستمر في الضرب على جدار الحصار حتى كسره».

وبذلك يرتفع إلى 239 على الأقلّ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين منذ 30 مارس الماضي خلال تظاهرات مسيرة العودة قرب الحدود مع إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس». وقُتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.

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