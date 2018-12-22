الشرطة العراقية تعتقل واحدة من أخطر نساء «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 07:53 صباحا
زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سورية

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، الجمعة، واحدة من الإرهابيات، كما دمرت المزيد من بقايا «داعش» الإرهابي، في محافظة نينوى، شمال بغداد.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان أن قوة من قيادة عمليات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على متهمة بقضايا إرهابية في ناحية حمام العليل، جنوبي الموصل مركز المحافظة.

وأضاف رسول بأن قوة أخرى تمكنت خلال عملية تفتيش في منطقة بعشيقة شمال شرقي الموصل، من العثور على عبوات ناسفة، جرى معالجتها دون حادث يذكر، بحسب وسائل إعلام عراقية.

وتابع الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية تمكنت من تفجير 5 ألغام وتفكيك، 5 ألغام دبابة أخرى من قبل مفارز المعالجة خلف قرية حلبية خفاجة، شرقي قضاء تلعفر غربي الموصل.

وأعلن العراق، في ديسمبر من العام الماضي، انتصاره على تنظيم «داعش» الإرهابي واستعادة جميع أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.

وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.

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