مقتل فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الجمعة مقتل فتى برصاص إسرائيلي في شرق مدينة غزة، وجرح 46 فلسطينيًا بينهم صحفيان وأربعة مسعفين.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة لـ«فرانس برس» الجمعة «استشهد محمد معين خليل الجحجوح (16 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر إصابته بالرقبة شرق مدينة غزة التي يتحدر منها».

من جهته، قال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «نحو 8000 فلسطيني تظاهروا في أماكن عدة بعيدًا عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، واستخدموا الإطارات المشتعلة، وأطلق أحدهم عبوة متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون أن تصل إليها».

وأشار الناطق إلى استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي «وسائل لتفريق الشغب وإطلاق النار وفق الإجراءات المتبعة».