شهود: تجدد الاحتجاجات في الخرطوم بعد ساعات من الهدوء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 03:44 مساء
مخبز في الخرطوم (ا ف ب)

تجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز، الجمعة في العاصمة السودانية، عقب خروج مصلين من مسجد تابع لطائفة الأنصار، المكون الرئيسي لحزب الأمة أكبر الأحزاب المعارضة، ذلك بعد ساعات من الهدوء في الخرطوم ومدن أخرى، كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود عيان.

وقال شاهد عيان -طالبًا عدم إيراد اسمه لـ«فرانس برس»: «عقب أداء صلاة الجمعة خرج العشرات من الأنصار وهم يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام وحرية حرية».

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وأضاف الشاهد: «تصدت لهم قوات مكافحة الشغب وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ووقعت حالة كر وفر بين المحتجيين والشرطة». وتابع الشاهد بأن عشرات المحتجين تجمعوا في شارع الستين شرق الخرطوم وهم يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام»، وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب.

ومن جهته، أكد الناطق باسم الحكومة السودانية بشار جمعه أن «الاحتجاجات انحرفت عن مسارها السلمي».

وقال جمعه في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) إن «الحكومة لن تتساهل مع محاولات التخريب والحرق».

وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز والأسعار عامة بدأت الأربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها الخرطوم والتي تواصلت فيها الاحتجاجات حتى فجر الجمعة قبل أن تسودها ساعات من الهدوء.

وقُتل ثمانية أشخاص في احتجاجات الأربعاء والخميس في مدينة القضارف شرق السودان وولاية نهر النيل والتي شارك فيها المئات وأحرقت خلالها مقار لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدن القضارف وعطبره ودنقلا، بحسب ما قال مسؤولون محليون.

وكانت المدن السودانية عانت من شح في الخبز على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

والخميس، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على مقربة من المقر الرئاسي في الخرطوم، وكذلك في المدن الأخرى التي شهدت احتجاجات.

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ويستهلك السودان 2,5 مليون طن قمح سنويًا ينتج منها 40% ويواجه البنك المركزي صعوبات في توفير النقد الأجنبي لمقابلة الاستيراد منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011 وفقدان البلاد لعائدات النفط والذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميًا.

وتراجعت قيمة العملة السودانية الجنيه كما ارتفع معدل التضخم ووصل إلى 69 % وفقًــا لتقارير رسمية.

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