المقاتلون الأكراد قد يتوقفون عن قتال المتطرفين في حال حصول هجوم تركي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 02:20 مساء

حذرت مسؤولة كردية، الجمعة في باريس، من أن قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يضم فصائل عربية وكردية، قد يضطر للتوقف عن قتال المتطرفين في المنطقة إذا اضطر لإعادة نشر قواته لمواجهة هجوم تركي في حال حصوله، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وقالت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، والتي حضرت إلى باريس لبحث الوضع في المنطقة بعد قرار الرئيس الأميركي سحب قواته من سورية، للصحفيين: «عندما لم يكن الأميركيون موجودين في المنطقة كنا نحارب الإرهاب، سنستمر في مهمتنا هذه لكن بمواجهة الإرهاب هذا سيكون أمرًا صعبًا لأن قواتنا ستضطر أن تنسحب من الجبهة في دير الزور لتأخذ أماكنها على الحدود مع تركيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا تحقق أكبر قفزة عالمية في مجال التعليم
ليبيا
معهد واشنطن: التحديات المستقبلية في ليبيا بعيد مؤتمر باليرمو
ليبيا
«ذا تايمز»: محققو قضية لوكربي قريبون من الحصول على تصريح لمقابلة السنوسي ومسعود
ليبيا
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لإطالة عمر عطرك