المقاتلون الأكراد قد يتوقفون عن قتال المتطرفين في حال حصول هجوم تركي

حذرت مسؤولة كردية، الجمعة في باريس، من أن قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يضم فصائل عربية وكردية، قد يضطر للتوقف عن قتال المتطرفين في المنطقة إذا اضطر لإعادة نشر قواته لمواجهة هجوم تركي في حال حصوله، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وقالت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، والتي حضرت إلى باريس لبحث الوضع في المنطقة بعد قرار الرئيس الأميركي سحب قواته من سورية، للصحفيين: «عندما لم يكن الأميركيون موجودين في المنطقة كنا نحارب الإرهاب، سنستمر في مهمتنا هذه لكن بمواجهة الإرهاب هذا سيكون أمرًا صعبًا لأن قواتنا ستضطر أن تنسحب من الجبهة في دير الزور لتأخذ أماكنها على الحدود مع تركيا».