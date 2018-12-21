وزيرة الدفاع الفرنسية: قرار ترامب بشأن سورية «فادح للغاية»

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في باريس (رويترز)

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ «قرارًا فادحًا للغاية» بسحب القوات الأميركية من سورية.

وقالت لإذاعة (آر.تي.إل) ووفق ما نقلت «رويترز»: «لا نتفق مع التحليل بأنه تم القضاء على (تنظيم) الدولة الإسلامية... هذا قرار فادح للغاية ونعتقد... إن المهمة لم تنته».

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وقدمت بارلي تحية لوزير الدفاع الأميركي المستقيل جيم ماتس، ووصفته بأنه «جندي عظيم» و«شريك في كل الظروف» وذلك بعد أن أعلن استقالته بشكل مفاجئ يوم الخميس بسبب خلافات مع ترامب بشأن سورية.

وكانت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية، ناتالي لوازو، قالت الخميس إن فرنسا «تبقى» ملتزمة عسكريًا في سورية، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب قواته من هذا البلد.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أعلنت الأربعاء إنها بدأت عملية سحب القوات الأميركية من سورية مع انتقال الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم «داعش».

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وقالت دانا وايت الناطقة باسم البنتاجون في بيان «التحالف حرر الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، لكن الحملة ضده لم تنته»، بحسب «رويترز».

وأضافت «بدأنا عملية إعادة القوات الأمريكية للوطن من سورية مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من الحملة». وقالت أيضا «من أجل حماية القوات ولأسباب تتعلق بأمن العمليات لن ندلي بمزيد من التفاصيل. سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لهزيمة التنظيم حيثما ينشط».