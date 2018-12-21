بعد مقتل 8 محتجين.. الحكومة السودانية: مندسون حولوا مسار التظاهرات إلى التخريب

نيران مشتعلة في شارع خلال احتجاجات ضد الغلاء في ولاية نهر النيل (رويترز)

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، يوم الجمعة، إن «مندسين» أبعدوا التظاهرات السلمية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار عن مسارها وحولوها إلى نشاط تخريبي.

وجاء ذلك بعد مقتل ثمانية أشخاص في القضارف وولاية نهر النيل أمس الخميس، وفق مسؤولين لمحطة تلفزيونية محلية.

وأوضح معتمد القضارف، لمحطة سودانية «24» التلفزيونية الخاصة، أن ستة أشخاص قُتلوا في القضارف. وقال ناطق باسم ولاية نهر النيل لنفس المحطة التلفزيونية إن شخصين قُتلا في الولاية.

وأعلنت حالة الطوارئ أمس في القضارف الخميس بعد مقتل شخصين. وأوضح معتمد البلدية أن السلطات فرضت حظر تجول في القضارف من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا. وأُعلنت أيضًا حالة الطوارئ وفرض حظر تجول في مدينة عطبرة بشمال شرق البلاد بعد احتجاجات هناك يوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم الحكومة السودانية بشارة جمعة، في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء: «المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين إلي نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة».

ودون أن يذكر جهة بالاسم، قال إن جهات سياسية استغلت الاحتجاجات التي سقط فيها ثمانية قتلى على الأقل خلال اليومين الماضيين.

وأضاف: «برزت بعض الجهات السياسية في محاولة لاستغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن والاستقرار تحقيقًا لأجندتهم السياسية وهو الأمر الذي وضح جليًا في بياناتهم المنشورة».

ومضى قائلاً إن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن خلال اليومين الماضيين: «تعاملت معها قوات الشرطة والأمن بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقًا دستوريًا مكفولاً لهم وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف علي معالجتها».