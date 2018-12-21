المغرب: المشتبه بهم في قتل السائحتين الإسكندينافيتين بايعوا «داعش»

قرويون يتجمعون على طريق في قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس (ا ف ب)

أعلنت السلطات القضائية المغربية، الخميس، أن أربعة مشتبه بهم في جريمة قتل سائحتين إسكندينافيتين في جنوب البلاد هم من المبايعين لتنظيم الدولة «داعش». واُعتقل ثلاثة من المشتبه بهم في الجريمة الخميس، مع ترجيح المحققين فرضية «عمل إرهابي».

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وكان المحققون يعملون على تحليل شريط فيديو نُشر على «تويتر» يظهر أربعة رجال وهم يبايعون تنظيم الدولة «داعش»، بحسب ما أعلن مسؤولون في الأجهزة الأمنية لوكالة «فرانس برس».

وقال المدعي العام، في بيان، إن «الفيديو الذي يظهر الأشخاص الموقوفين وهم يبايعون داعش تم تصويره الأسبوع الماضي قبل تنفيذهم الأفعال الجرمية التي نحقق بها»، مستخدمًا الاسم المختصر لتنظيم الدولة ومؤكدًا صحة تسجيل الفيديو.

وتمت تعبئة جميع الأجهزة الأمنية في المملكة في هذه القضية، ما أسفر إلى الآن عن القبض على أربعة رجال في مراكش.

وخلال لقاء إعلامي سريع، أشار الناطق باسم الحكومة مصطفى خلفي إلى «عمل إجرامي وإرهابي». وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن «المغرب يدين بشدة هذه الجريمة النكراء».

وقد عُثر الإثنين على جثتي السائحتين النروجية والدنماركية في وادي بجبال الأطلس الكبير، اشتهر بمسالك لهواة التجوال. ومساء الخميس، تم نقل جثماني الضحيتين من مشرحة مراكش إلى مطار الدار البيضاء لإعادتهما إلى النروج والدنمارك، وفقًا لصحافي يعمل في وكالة «فرانس برس».

وقال بيان للمكتب المركزي للابحاث القضائية إن التحقيق يسعى «للتثبت من الدافع الإرهابي الذي تؤيده قرائن ومعطيات التحقيق». وفي كوبنهاغن، قالت أجهزة الاستخبارات الدنماركية الخميس إنها تدقق في شريط فيديو يظهر على ما يبدو عملية قتل إحدى السائحتين.

وجاء في بيان للسلطات أن أجهزة الاستخبارات والشرطة الوطنية الدنماركية «بصدد تحليل شريط فيديو ولا يمكنهما حاليًا الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن صحته».

وأوضحت الأجهزة أن «السلطات الدنماركية على اتصال وثيق بالسلطات المغربية».

وكان رئيس الوزراء الدنماركي لارس راسموسن عبر ليل الأربعاء إلى الخميس عن «غضبه» إزاء قضية يمكن أن يكون «دافعها أسباب سياسية وبالتالي عمل إرهابي». ولم يصدر أي تبن للجريمة إلى الساعة.

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والضحيتان هما لويزا فيسترغر يسبرسن، طالبة دنماركية (24 عامًا)، وصديقتها النروجية مارين أولاند (28 عامًا). وكانتا توجهتا معًا لقضاء عطلة لمدة شهر في المغرب.

وعُثر على جثتيهما صباح الإثنين في موقع نصبا فيه خيمتهما للمبيت على بعد ساعتين مشيًا من قرية امليل في طريقهما إلى جبل توبقال أعلى قمة في شمال أفريقيا. وقال مصدر مقرب من الملف إن إحدى الجثتين مقطوعة الرأس.

نجاعة قوات الأمن

وأشار الناطق باسم الحكومة في الرباط إلى «جهود» أجهزة الأمن في مجال مكافحة الإرهاب، مشيدًا بمن «نجحوا في وقت قياسي في توقيف المنفذين» المفترضين للجريمة.

ومنذ اكتشاف الجثتين نشرت السلطات المغربية وسائل مهمة لكشف ملابسات الجريمة التي هزت البلاد. وقال مصدر قريب من الملف إن هذه الاعتقالات «تثبت نجاعة قوات الأمن المغربية».

وبحسب معلومات حصلت عليها «فرانس برس»، فإن الشرطة المغربية تركز جديًا على الدافع «الإرهابي» منذ توقيف المشتبه به الأول في حي شعبي بمراكش.

وكان المصدر قال الأربعاء إن دافع «التطرف الإسلامي ليس مستبعدًا بالنظر إلى البيانات الشخصية للمشتبه به المعتقل والثلاثة المفتش عنهم الذين لديهم صلات بالأوساط الإسلامية المتشددة».

نحاول الطمأنة

ومنذ الاعتداء الانتحاري في الدار البيضاء (33 قتيلاً) في 2003 وبمراكش (17 قتيلاً) في 2011، عزز المغرب إجراءاته الأمنية وترسانته التشريعية، مع تأطير المجال الديني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال عبد الحق باسو المدير المركزي السابق للأجهزة العامة المغربية: «منذ 2011، لم يحدث اعتداء على أمن المغرب خلال سبع سنوات». وأضاف: «إن عدم وجود مخاطر تمامًا أمر مستحيل مهما كانت الإجراءات الأمنية ودرجة اليقظة». وأبدى سكان قرية امليل، كما السلطات، قلقهم من انعكاسات سلبية محتملة للجريمة على السياحة.

وتمثل السياحة القطاع الأساسي في الاقتصاد المغربي 10% من ثروة البلاد وهي ثاني قطاع يوفر فرص عمل بعد الزراعة. وفي 2017 حقق المغرب رقمًا قياسيًا من السياح مع 11,35 مليون زائر.

توقيف المشتبه بهم الثلاثة في قتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب

وقالت عاملة في قطاع السياحة إنه مع اقتراب نهاية السنة «نحاول الطمأنة (...) حاليًا ليس لدينا إلغاء» حجوزات.

ويتحدر الموقوفون الثلاثة الخميس من مراكش واحدهم لديه سوابق قضائية «على صلة بأعمال ارهابية»، بحسب معلومات حصلت عليها «فرانس برس». وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الموقوفين الذين كانوا يحاولون مغادرة مراكش تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عامًا.