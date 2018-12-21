السعودية تستحدث إدارات حكومية لتعزيز الإشراف على أنشطتها الاستخبارية بعد مقتل خاشقجي

الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي. (فرانس برس)

أعلنت السعودية الخميس أنها ستقوم باستحداث إدارات حكومية لتعزيز الإشراف على أنشطتها الاستخبارية، في أعقاب السخط الدولي حول جريمة قتل الصحافي والكاتب جمال خاشقجي.

وكانت المملكة توصلت الى أن خاشقجي قتل داخل قنصليتها في إسطنبول في 2 أكتوبر في «عملية مارقة» قادها حينها نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، حيث جرت إقالتهما.

وأمر الملك سلمان بالتالي بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديثها برئاسة ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي واجه غضبا دوليا بسبب جريمة خاشقجي بالرغم من النفي الرسمي لتورطه في القضية.

ووافقت اللجنة على خلق ثلاث إدارات بهدف «التأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني ومراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والتحقق من اتباع الإجراءات المتوافق عليها»، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويقول محللون إن رد الفعل العالمي الواسع النطاق على مقتل خاشقجي أساء الى سمعة ولي العهد على الساحة الدولية وأضعف المملكة على الصعيد الدبلوماسي.

كما سلّط الضوء أيضا على الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والتي وفق الأمم المتحدة تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي على إنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، وحمّل ولي عهدها مسؤولية مقتل خاشقجي.

وانتقدت السعودية قرارات مجلس الشيوخ واعتبرتها «تدخلا صارخا» في شؤونها، محذرة من أن هذه الخطوة قد يكون لها تداعيات على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن.